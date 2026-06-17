落ちていた財布をだまし取り、中に入っていたキャッシュカードから現金合計70万円を引き出すなどした疑いで高松市に住む男3人が再逮捕されました。

落とし主になりすましか

詐欺の容疑で逮捕されたのは高松市の無職の男（66）

そして、窃盗の容疑で逮捕されたのは

高松市の会社員の男（24）

高松市のリフォーム業の男（30)のあわせて3人です。

警察によりますと、男（66）は今年2月5日午前10時13分ごろ、高松市のコンビニエンスストアで、店に置き忘れた財布の落とし主になりすまし、声をかけてきた店長の男性に対して「ありがとうございます」と言い、現金5万5000円やキャッシュカードなどが入った財布をだまし取った疑いが持たれています。

別の男らが財布のキャッシュカードを不正使用か

その後、66歳の男と別の男（24）と男（30)は共謀し、今年2月6日午後4時51分ころから午後5時ごろまでの間、高松市のコンビニエンスストアのATMから4回にわたり、男（66）がだまし取った財布内にあったキャッシュカードを使用して現金70万円を引き出した窃盗の容疑が持たれています。

3人は今年2月さぬき市のコンビニエスストアで不正に入手したキャッシュカードを使用し現金17万円あまりを引き出したとして先月（5月）27日に逮捕されていて、警察が余罪を捜査するなかで、今回の事件が判明したものです。

警察の調べに対して男らは…

今回の容疑について、男（66）は「他人の財布をだまし取ったことにまちがいありません」と話していて、男（24）と男（30）も「他人のキャッシュカードを使い、現金を引き出したことに間違いない」とそれぞれ容疑を認めています。