近づいてきた車から逃げるように立ち去るクマの親子。6月13日、京都府京丹後市で撮影された映像です。

6月11日には神戸市北区道場町でもセンサーカメラにクマの姿が。15日は兵庫県宝塚市でも目撃されるなど、関西各地でクマの目撃情報が相次ぐ中…。

「クマの出没、人身被害がありました」

17日午前4時半すぎ、奈良県下北山村寺垣内で、60代の男性が自宅の離れにあるトイレから出たところ、外にいたクマと遭遇。

男性は顔などにけがをして病院で手当を受けています。

現場は山からほど近い集落で、周辺住民は不安を口にしています。

（近くに住む人）「（クマの出没は）ちょこちょこ聞くんですけど、襲われたとか被害が出たというのは初めてだったので。子どもが小さくて保育所に行っているんですけど、ちょっと心配です」

（近くに住む人）「怖いですね。山の中でどのクマがどういう行動をとるかわからないので」

警察と地元の猟友会などが現場周辺を捜索しましたがクマは見つかっておらず、村も対策に乗り出しています。

（記者リポート）「男性が襲われた自宅周辺には箱わなが運ばれてきました」



クマはどこへ行ったのか。住民は不安な日々を過ごしています。

