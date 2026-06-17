“グラビア引退宣言”天木じゅん、圧巻ボディラインに反響「素晴らしい」「言葉が見つかりません」
今夏限りでの“グラビア引退”を表明しているグラビアアイドルの天木じゅんが、17日までに自身のインスタグラムを更新。圧巻のボディラインを披露した。
【写真あり】「素晴らしい」「言葉が見つかりません」“グラビア引退宣言”天木じゅん、圧巻のボディライン
1995年生まれ、兵庫県出身の天木は、身長149センチながらB95・W59・H93という抜群のプロポーションを武器に、グラビアシーンで唯一無二のポジションを築いてきた。数々の雑誌や写真集を通じて高い人気を集めているが、この夏でのグラビア引退を表明している。
天木は「ラストEX大衆 発売 めちゃくちゃお気に入りのグラビアです」というコメントとともに、写真を掲載。“トランジスタグラマー”な圧巻のボディラインを披露している。
この投稿に「素晴らしい」「言葉が見つかりません」などの反響が広がっている。
【写真あり】「素晴らしい」「言葉が見つかりません」“グラビア引退宣言”天木じゅん、圧巻のボディライン
1995年生まれ、兵庫県出身の天木は、身長149センチながらB95・W59・H93という抜群のプロポーションを武器に、グラビアシーンで唯一無二のポジションを築いてきた。数々の雑誌や写真集を通じて高い人気を集めているが、この夏でのグラビア引退を表明している。
天木は「ラストEX大衆 発売 めちゃくちゃお気に入りのグラビアです」というコメントとともに、写真を掲載。“トランジスタグラマー”な圧巻のボディラインを披露している。
この投稿に「素晴らしい」「言葉が見つかりません」などの反響が広がっている。