18日は広く不安定で雷雨に注意。午後5時更新の最新の予報をお伝えします。

■関東も梅雨空戻る 午前中心に本降りの雨

18日（木）は梅雨前線が本州の南に停滞し、前線上の低気圧が関東沖まで進む予想です。関東は17日の夜遅くから雨が降り出し、18日も午前を中心に広く雨が降るでしょう。通勤通学の時間帯は雨脚が強まる所もありそうです。九州南部は前線が停滞する影響で、雨の降りやすい状態が続くでしょう。これまでの雨で地盤が緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害には警戒が必要です。

■日本海側も不安定 急な雷雨に注意

北日本は日差しが届く所が多くなるでしょう。東日本もまとまった雨雲は次第に抜けていき、午後は晴れ間が期待出来そうです。ただ、上空に寒気を伴った気圧の谷が近づいてくる影響で、午後は日本海側を中心に広い範囲で急な雨や雷雨があるでしょう。関東も午後は天気が急変する恐れがあるため、朝の雨が止んだあとでも折りたたみの傘などは持ち歩くと良いでしょう。洗濯物を干したまま出かけるのは控えた方が良さそうです。

■北海道も真夏日迫る暑さ 西〜東日本は蒸し暑さアップ

18日（木）も全国的に気温は高く、日本海側を中心に真夏日になる所がありそうです。北海道でも気温が上がり、旭川は29℃と真夏日に迫る暑さが予想されています。札幌も28℃の予想で真夏並みの暑さでしょう。東京は28℃で前日と同じくらいの予想ですが、湿度が上がりジメジメした暑さになりそうです。大阪や名古屋は30℃と5日ぶりの真夏日が予想されていて、より一層蒸し暑くなるでしょう。こまめな水分補給を心がけるなど、熱中症にはお気をつけください。

【18日(木)の予想最高気温】（）内は前日比と季節感

札幌 28℃（+1 真夏並み）仙台 24℃（-3 6月下旬）新潟 30℃（+2 真夏並み）★17日ぶりの真夏日東京 28℃（-1 7月上旬）名古屋 30℃（+1 7月上旬）★5日ぶりの真夏日大阪 30℃（+1 7月上旬）★5日ぶりの真夏日広島 29℃（+2 7月上旬）福岡 29℃（-1 7月上旬）