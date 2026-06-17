メインシナリオ…やや買い優勢、年初来高値の160.72に注目。現状、21日線が支持となり、買い優勢の展開となっている。160円台で上値は重いが上昇トレンドは継続している。買いが先行すれば、4月30日に付けた年初来高値160.72がポイントになる。高値更新となれば、節目の161.00の攻防になる。161円台に乗せると、節目の161.50や2024年7月3日の高値161.95が意識される。同水準を突破すれば、節目の162.00や163.00がターゲットになろう。



サブシナリオ･･･一方、売りが先行すれば、21日線がある159.79付近が支持になる。同線を下抜くと、節目の159.00を目指そう。158円台に沈むようなら5月20日の安値158.60や節目の158.00を目指すとみる。



MINKABU PRESS

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