バレーボールの大同生命ＳＶリーグの大河正明チェアマンが１７日、理事会後に都内で取材に応じた。５月の男子日本代表合宿中に、昨季は名古屋に在籍した選手１人が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された事案を受け、「トップアスリートとしての自覚を促す」と、リーグとして大きく２つの対応策を発表した。

１つは薬物に関するコンプライアンス研修。対象は選手、チームスタッフ全員。７月２日夜に講師を招き、大河氏が立ち会った上でオンラインで実施する。出席できない選手や海外選手に対しても後日、録画映像の視聴を必須とし、英語での対応も行う。新人研修に関しては「いつも以上に自覚を促していく」とした。

２つ目はシーズン中の抜き打ち検査の実施。男女ともにシーズン開幕前とシーズン中に何度か、予告なしに尿検査または唾液検査をチームに課す。また、チームは入団前にも選手、スタッフ全員に検査で陰性を確認した上で入団させるとした。

昨季は名古屋の主力として活躍した２０５センチのミドルブロッカー・佐藤駿一郎容疑者は、代表合宿中だった５月２７日に、都内のパチンコ店で遊技。バッグを取りに店へ戻った際、警察による所持品検査で乾燥大麻の所持が発覚。同２８日に警視庁に逮捕され、日本代表の登録も抹消。名古屋も契約解除した。