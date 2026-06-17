オランダを公式訪問中の天皇皇后両陛下は、首都アムステルダムで国賓として歓迎式典に臨まれました。

天皇皇后両陛下は現地時間の17日午前10時すぎ、王宮の入り口からオランダのウィレム・アレキサンダー国王、マキシマ王妃と共に姿を見せられました。

両陛下が国賓として歓迎式典に臨まれる「ダム広場」はオランダの首都・アムステルダムで昔から中心として発展してきた場所で、両陛下が滞在中のアムステルダム王宮に面しています。

天皇陛下は、国王とともに広場の壇上に移動されます。皇后さまも王妃とともに移られました。

軍楽隊により日本の国歌「君が代」が演奏されます。

続いて、オランダの国歌の演奏です。

儀仗隊の指揮官が天皇陛下に歩み寄って閲兵をお願いし、陛下はこれを受けられます。

指揮官はオランダ語で号令を下します。

天皇陛下とオランダ国王が壇上から降り、国王のエスコートで陛下は軍楽隊の前から閲兵を始められました。

陛下は国王とともに旗衛隊の前に移動し軽く会釈されました。

そして再び広場の中央を臨む壇上に戻られました。

天皇陛下は国王と共に王立オランダ海軍・陸軍の前に進まれます。

陛下は王室オランダ空軍の前で向きを変え王立オランダ軍警察を閲兵し、壇上に戻られました。

儀仗隊の指揮官が陛下に歩み寄って閲兵の終了を告げました。

両陛下と国王夫妻が王宮へと向かわれます。

その際、両陛下は国王夫妻とともに日本人学校の子どもたちに声をかけられました。

その際両陛下は腰をかがめて、目線をあわせにこやかに話しかけられました。

また国王がうながすようなしぐさをみせたあと両陛下と国王夫妻が日本人学校の子どもたちと記念撮影に応じられる場面もありました。

歓迎式典が行われたダム広場の一角には第二次世界大戦の犠牲者を悼む戦没者記念碑が建てられています。

両陛下はこのあと、戦没者記念碑に供花されます。

第二次世界大戦では、旧日本軍がオランダの植民地だった今のインドネシアに侵攻して占領しました。オランダ政府によると軍人およそ4万人が捕虜となったほかオランダの民間人およそ9万人が抑留されました。このうち軍人およそ1万人と民間人およそ1万4000人が死亡したとされています。

天皇陛下は出発前の記者会見で「先の大戦においては、世界の各国で多くの尊い命が失われ、多くの人々がつらく、悲しい思いをされたことを大変痛ましく思います。日本とオランダ、ベルギーとの 関係においても、長きにわたる友好の歴史がある一方で、苦難の時期があったことを、私たちは忘れてはなりません。 特にオランダでは、今なお当時の痛みを負い続けている人々もおられることに思いを致したいと思います。そして、過去の歴史から謙虚に学びながら理解を深め、 平和を愛する心を育んでいくことが大切ではないかと思います。」と話されました。

ダム広場の戦没者記念碑には、2000年天皇皇后時代の上皇ご夫妻が国賓としてオランダを訪問した際花輪を供え黙とうされています。

両陛下は歓迎式典を終え、国王夫妻とともに王宮に入られます。