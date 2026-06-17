「北中米Ｗ杯・グループＪ、アルゼンチン代表３−０アルジェリア代表」（１６日、カンザスシティ）

サッカーアルゼンチン代表ＦＷリオネル・メッシがＷ杯初戦のアルジェリア戦でハットトリックを達成、チームを勝利に導いたあとメディアの質問に答え「幸せで満足している」と話した。

代表で初めてのハットトリックについてメッシは「何よりポジティブな結果でＷ杯を始められることが良く、幸せで満足している。初戦というのは決して簡単ではなく、今大会はなおさら。全てのチームの力が拮抗していて、この勝利に満足している」とした。さらに「自分にとって初めてのハットトリックで、（これまでＷ杯での同国唯一の達成者）バティストゥータと同じ高み立つというのはとても素敵なこと。最も大事なのはグループだけど、彼と並ぶというのはとても大きな誇り」と続けた。

Ｗ杯通算得点を１６とし、クローゼ（ドイツ）と並んだ点には「そこにいるというのは誇りではあるけど、一つのデータでしかない。そのことが僕を変えるということはない。僕はクラブレベル、代表レベルで全ての勝利を掴み、ここから先にやって来るものはボーナス」と貪欲に進んで行くとした。

また、この日自身最初のＷ杯出場から２０年が経過したことについては「自分のやり方でこのＷ杯で良い感触を得られるように準備する。このチームはとても競争力があり並外れた選手たちがいる。誰も何も与えてくれることはない。ここでは高みに立ち、試合に出るためにはとても良い状態でいなければならない。そのことがチームとして僕らを強くしている」と話した。