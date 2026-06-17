【「アース・スターノベル」6月新刊】 6月17日 発売 価格：各1,430円

「転生したらAIが脳内に！？のんびり異世界生活 ～チートすぎる万能AIとマイペースに楽しむ辺境ライフ～」著：逢坂氏/イラスト：パルプピロシ氏

アース・スター エンターテイメントは、ライトノベルレーベル「アース・スターノベル」の新刊を6月17日に発売した。価格は各1,430円。

新刊には、第9回 アース・スター ノベル大賞 奨励賞受賞作「転生したらAIが脳内に！？のんびり異世界生活 ～チートすぎる万能AIとマイペースに楽しむ辺境ライフ～」や、「陸の孤島の令嬢、神からもらった【詫びダンジョン】で最強の交易都市を築きます！」の第1巻、「無自覚なオッドアイ ～エミリア・ハウレットは、今日も商いに忙しい～」の第2巻などがラインナップしている。

「アース・スターノベル」では、新作や一部既刊の無料試し読みができる。

□「アース・スターノベル」の公式サイト

「転生したらAIが脳内に！？のんびり異世界生活 ～チートすぎる万能AIとマイペースに楽しむ辺境ライフ～」

【あらすじ】

もう働きたくない、最高のぐうたらスローライフを目指す！家族愛とチートなAIと幼い転生貴族 のんびり領地改革ファンタジー開幕。

大森徹（おおもりとおる）は巨大IT企業に勤めるAI開発部門のシニアプロジェクトリーダーとして、万能AI《ナビ》の制作に人生をささげたのだが、完成を目前にして過労死してしまう。目が覚めるとそこは、剣と魔法が息づく異世界。ナビとともに、田舎貴族の次男メルヴィンに転生していた！前世で心から願っていた”のんびりぐうたらスローライフ”を送るため、ナビに魔法やレシピを教わりながら、プリンを作ったり、温泉を作ったり――。気が付くと領地がどんどん繁栄！！頼れる相棒AIと一緒に魔法を生活の便利ツールとして使いこなし、優しい家族に見守られながら、理想のぐうたらスローライフを目指す、ほのぼの領地運営ファンタジー

□作品詳細ページ

「陸の孤島の令嬢、神からもらった【詫びダンジョン】で最強の交易都市を築きます！」第1巻

【あらすじ】

「迷惑を掛けた詫びに、ダンジョンをやろう」

陸の孤島を世界一の黄金郷に塗り替える、崖っぷち令嬢の最強領地経営ファンタジー!

ダンジョン資源が国を動かす世界。ダンジョンを有さない不毛な土地・アルステリア領の再興に兄と共に奔走する令嬢リシェルは、商人にすら見放され絶望の中にいた。そんなリシェルは“創造神”を名乗る不遜な少女ルミナリアに出会う。そしてひょんなことからダンジョンをプレゼントされ、その管理権限も与えられる。

人類唯一の「ダンジョンマスター」となった彼女は、正体を隠してギルドや商会を招致し、領地をどんどん発展させていく――！

……ルミナリアが作り上げた、冷房完備の快適すぎる部屋の中で。

著：緋色の雨氏/イラスト：にもし氏

□作品詳細ページ

「無自覚なオッドアイ ～エミリア・ハウレットは、今日も商いに忙しい～」第2巻

【あらすじ】

「パシェット商会」の商会頭になったエミリアのバタバタした日常はまだまだ続く！

亡き祖母の旧姓から命名した「パシェット商会」の商会頭になったエミリアは、工房の候補地である古い砦を訪れる。工房だけでなく宿舎も造れる広くて立派な環境に、いとこのエドガーやエドガーの親戚であるマキシムと一緒に大はしゃぎ！ 早速改装工事を開始……と思いきや、誰もいないはずの場所から物音がしたり、通路を白い影が横切ったりと、「砦にオバケが出る」という噂が広まってしまう。一方で、ダンジョン冒険ツアーや、寄合い所、バトルカードなど、これまでに進めてきたたくさんの計画や事業が次々とお披露目されていく中、パシェット商会を利用しようとする不届き者も現れててんやわんや！さらに「テンセーシャ」だの「テンセーチート」だの訳の分からないことで騒ぐ、怪しい令嬢・サンドラも現れて――！？

無自覚転生×ものづくり×お仕事

「もしこれが広まって、ギルド支部全部とかになれば……ふへほほほっ、考えただけで、笑いが止まらない！」

多才で多忙なエミリアのバタバタした日常はまだまだ続く！

著：千椛氏/イラスト：くろでこ氏

□作品詳細ページ

「魔物（マンドラゴラ）ってバレたら討伐ですか？ ～花の魔女はひっそり平穏に暮らしたい～」第2巻

【あらすじ】

コミック アース・スターにてコミカライズ連載開始！

最強の救世主？ いいえ、人畜無害（※即死呪持ち）なマンドラゴラです。

ミサキは絶叫した。人に優しくあろうとしていただけなのに、なぜか花の魔女として人に崇められるようになってしまった。成り行きとはいえ花の魔女として村人たちや聖騎士団からの信頼を得ることができ、ついに平穏な暮らしを手に入れられる――はずだった。「魔女の名を騙っているのは……お前？」

（ひ、ひえええええええええ！！！！）

マンドラゴラ（ミサキ）の植えの親である世界最強の魔法使い、ニコラウスが村へ乗り込んできた。ミサキを魔物と疑う彼の視線は鋭く、全ての言動に気が抜けない毎日に。しかも彼は生粋のマッドサイエンティスト。なんとマンドラゴラを材料に日夜研究を続けているという。

（魔物バレしたら、私も材料にされちゃう……！？）

そんなハラハラな毎日のなか、何やら魔境が騒がしくなりついには王国側にも動きが――？

臆病な無自覚最強魔女（※マンドラゴラ）が繰り広げるフルスロットル勘違いファンタジー第二弾！

著：Mikura氏/イラスト：中西達哉氏

□作品詳細ページ

「俺は全てを【パリイ】する ～逆勘違いの世界最強は冒険者になりたい～」第12巻

【あらすじ】

「私からもせめてノール殿に一言だけ別れの挨拶を」

エルフの討伐隊が編成された。

過酷な任務がノールを待つ

だが、イネスは恩寵を失い失意に沈んだまま立ち直れず、そんなイネスの姿を見て、ロロはある決意をする。またリーンは父である国王と衝突し、王宮を追放されることに。それぞれが悩みを抱えたままついに出発の日を迎えた。

著：鍋敷氏/イラスト：カワグチ氏

□作品詳細ページ

「もふもふとむくむくと異世界漂流生活」第14巻

【あらすじ】

新しい仲間が登場！！

まっしろふわっふわな仲間は超激レア！？

コミックス6巻も発売中！

雪祭りも無事閉幕しつかの間の穏やかな日常は、あっという間にいつも通りドタバタな日々に逆戻り。再び訪れた舞台では、まさかのケンたちがグッズ化！どこまでも続く大行列と品切れに大仰天な一行。列に並んでいた舞台の大ファンである、フクシアとファータからケンは必死な形相で頼み込まれる。

「お願いします！ 手を貸してください！」

そしてついに新しい仲間が登場！！ 真っ白なシンリンオオカミをテイム！？幻のスライム探しへいざ地下洞窟に冒険へ――！新しい仲間探しと冒険にいざ出発の14巻！

著：しまねこ氏/イラスト：れんた氏

□作品詳細ページ