山形県内で、病院職員などを名乗る特殊詐欺の予兆電話が相次いで発生しています。

警察によりますと、今年４月、天童市にある造園事業者のもとに、山形市内の病院の職員を名乗る者から、存在しない造園工事などの発注電話があったということです。

不審に思った造園事業者が警察に相談したため、実際の被害はありませんでした。

■工事に必要なものを立て替え払いしてほしい

さらに今月２日には、山形市内の放送事業者のもとに、同じく山形市内の病院の職員を名乗る者から「内装工事の事業者を紹介してほしい」との電話があり、放送事業者は複数の工事業者を紹介しました。

その後、紹介された工事業者のもとに、山形市の病院の職員を名乗る者から連絡があり、見積書を出すなどした際に「工事に必要な『コウキンザイ』を立て替え払いで用意してほしい」との依頼がありました。

工事業者はこのような不審電話があることを事前に知っていたため、実際の被害はありませんでした。

■同様の手口が全国で 県内でも複数確認

このように、病院職員や学校職員を名乗る者から、存在しない工事発注などの電話があり、工事に使用する消毒薬などの代理購入などの名目で現金をだまし取られる手口の詐欺が全国で発生しています。

今年、県内では同様の手口の電話が１１件確認されています。

警察では、不審な発注を受けた時は一度電話を切り、相手方（病院や学校）の代表電話番号に事実確認の電話をすること、代理購入や立て替えの依頼には簡単に応じないなど、注意を呼びかけています。