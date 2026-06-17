&TEAMのK・ニコラス・マキが長い手足で魅せる！話題曲をキュートかつクールに表現し「全力で踊ってるのすごくかっこいい」の声

【動画】&TEAMのK・NICHOLAS・MAKIが話題曲「ICONIC BY MISTAKE」をカバー／JOの“脚長すぎる”「RUSH」ダンス／Kの「RUSH」ダンスも公開

&TEAM（エンティーム）のSNSが更新。K（ケイ）、NICHOLAS（ニコラス）、MAKI（マキ）のダンス動画が公開され、評判を呼んでいる。

■かっこいいと可愛いが共存！ダイナミックかつ息ぴったりにダンス

3人が踊るのは、LE SSERAFIM（ルセラフィム）、ILLIT（アイリット）、KATSEYE（キャッツアイ）の3組によるコラボレーションが話題の楽曲「ICONIC BY MISTAKE」。

動画では、左から黒のジップアップジャケットを羽織ったNICHOLAS、プルオーバーから片肩を出したK、白タンクトップで前髪を下ろしたMAKIが並んで登場。

冒頭ではまず、歌詞に合わせてOKマークを作ったあと、片足を上げ、両手のひらを頭上に掲げたキュートなポーズで魅せる3人。特にMAKIが唇を噛み締める愛らしい表情が目を引く。手のひらを口元で重ねたり、手をつなぎながら前へ進んだりと、ガールズグループならではのかわいらしさとスピード感ある振り付けを、全力かつ息ぴったりに踊る。

表情や手先のニュアンスまで意識した繊細な動きは、3人の鍛えられた腕、そして長い手足によってさらにダイナミックな魅力を放っている。

SNSでは「3人とも最高」「全力で踊ってるのすごくかっこいい」「おてて繋ぎがかわいい」「可愛い系待ってた」「マキくん前髪おろしてめっちゃ可愛い」「ニコの音ハメが気持ちいい」「Kくん踊るヨジャグルダンス好き」「カッコよくて色気もあって好き」「DIVAS!!!」など、世界中のファンから大きな反響が寄せられている。

■JOは黒レザーロングコートで“脚長すぎる”ダンスを披露！

なお、JO（ジョウ）が韓国1stミニアルバム『Back to Life』（2025年10月リリース）の収録曲「Rush」を踊る動画も公開。黒レザーロングコートの裾を翻しながら踊るJOの驚異的なスタイルと、途中ニヤリと笑みを浮かべる色気ある表情がファンを魅了している。

なお、先日にはKによる「RUSH」のダンス動画も公開されており、ファンからは「もしや全員分くる？」と、メンバーそれぞれの動画公開を期待する声も上がっている。