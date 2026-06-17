日経225オプション7月限（17日日中） 8万円コールが出来高最多630枚
17日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8289枚だった。うちプットの出来高が4478枚と、コールの3811枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の377枚（2円安5円）。コールの出来高トップは8万円の630枚（5円高46円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
193 0 1 90000
49 0 4 85750
157 +1 6 85000
2 6 84500
23 8 84000
2 9 83500
2 15 83000
162 +4 17 82500
9 20 82000
2 25 81500
7 31 81000
11 38 80500
630 +5 46 80000
69 +8 60 79500
91 +9 71 79000
26 +19 93 78500
264 +17 109 78000
53 +17 133 77500
146 +17 163 77000
19 +33 221 76500
173 +40 253 76000
31 +61 330 75500
248 +55 370 75000
42 +70 455 74500
196 +55 535 74000
243 +70 645 73500
160 +60 755 73000
27 +100 925 72500
8 930 72250
2 -385 770 72125
348 +110 1030 72000 3025 3
1 890 71750
1 990 71625
22 +195 1285 71500
1 1075 71375
5 -30 1280 71250
8 1285 71125
111 +145 1460 71000
1 -140 1315 70750
4 +140 1650 70625
28 +175 1665 70500 2250 4
1 -145 1475 70375
4 +170 1840 70250
1 -190 1550 70125
168 +220 1930 70000 2000 -280 39
1 -125 1695 69875 1980 4
5 +10 1830 69750
1 1820 69625
17 +170 2180 69500 1830 -260 21
69375 1740 -300 10
69250 1895 -85 6
69125 1630 -300 4
7 +100 2530 69000 1620 -310 61
68875 1615 -205 4
68750 1660 -300 9
1 2600 68625 1670 -145 5
68500 1430 -355 13
68375 1520 12
68250 1320 -550 7
68125 1295 10
1 +150 3120 68000 1290 -215 64
67875 1305 16
20 +165 3250 67500 1155 -180 15
67125 1050 -150 4
1 +220 3840 67000 980 -220 128
66875 1010 -85 7
66750 950 -370 1
66625 910 -270 4
66500 870 -190 19
66375 895 1
66250 870 -210 1
66125 900 4
4 +310 4590 66000 755 -215 98
1 +615 5015 65750 745 -95 5
65500 665 -165 126
65375 680 -115 2
65250 660 -105 2
65000 600 -165 95
64875 595 -95 2
64625 650 -105 1
64500 525 -135 31
1 -130 6190 64000 480 -125 150
63875 475 -130 2
63750 470 -240 5
63500 420 -115 58
63375 420 -120 5
63250 405 -90 3
63000 380 -105 244
62875 360 -105 2
62500 330 -100 45
62250 330 1
62000 293 -97 84
61500 267 -63 11
61000 235 -80 83
60750 230 -85 2
60500 217 -44 29
60375 220 -71 2
60250 199 3
60000 190 -70 201
59750 179 3
59500 178 -41 8
59000 159 -41 82
58750 151 3
58500 143 -47 9
58125 170 1
58000 126 -41 56
57500 115 -37 7
57250 117 -72 1
57000 111 -39 121
56875 104 1
56750 104 -21 4
56500 100 -25 12
56250 99 -36 1
56000 92 -30 273
55875 117 10
55750 100 -19 2
55625 106 -30 1
55500 87 -29 7
55375 103 4
55250 100 5
55125 96 5
55000 76 -30 149
54875 78 -39 4
54625 76 1
54500 73 -24 12
54250 71 -18 3
54000 64 -28 20
53500 63 -17 6
53125 58 4
53000 56 -24 50
52500 56 -6 1
52000 48 -20 35
51750 48 1
51500 44 -17 1
51000 41 -15 30
50500 39 -27 2
50000 36 -18 282
49500 33 -11 5
49250 32 1
49000 31 -15 32
48500 29 100
48000 26 -15 337
47500 31 -1 50
47250 21 1
47000 23 -12 10
46500 21 -8 8
46000 20 -12 7
45000 17 -9 62
44000 15 -5 9
43000 13 -7 17
42000 11 -7 36
41500 10 -6 7
41000 10 -5 58
40000 8 -5 109
39000 8 -4 6
38000 7 -3 29
37000 6 -2 3
36000 5 -2 36
35750 5 -1 1
35000 5 -2 377
34000 4 -2 58
33000 4 -1 13
32000 3 -1 13
31000 3 -1 6
30000 3 0 6
29000 3 0 1
28000 2 0 17
27000 2 0 5
25000 1 -1 3
24000 1 0 4
22000 1 0 56
20000 1 0 10
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
193 0 1 90000
49 0 4 85750
157 +1 6 85000
2 6 84500
23 8 84000
2 9 83500
2 15 83000
162 +4 17 82500
9 20 82000
2 25 81500
7 31 81000
11 38 80500
630 +5 46 80000
69 +8 60 79500
91 +9 71 79000
26 +19 93 78500
264 +17 109 78000
53 +17 133 77500
146 +17 163 77000
19 +33 221 76500
173 +40 253 76000
31 +61 330 75500
248 +55 370 75000
42 +70 455 74500
196 +55 535 74000
243 +70 645 73500
160 +60 755 73000
27 +100 925 72500
8 930 72250
2 -385 770 72125
348 +110 1030 72000 3025 3
1 890 71750
1 990 71625
22 +195 1285 71500
1 1075 71375
5 -30 1280 71250
8 1285 71125
111 +145 1460 71000
1 -140 1315 70750
4 +140 1650 70625
28 +175 1665 70500 2250 4
1 -145 1475 70375
4 +170 1840 70250
1 -190 1550 70125
168 +220 1930 70000 2000 -280 39
1 -125 1695 69875 1980 4
5 +10 1830 69750
1 1820 69625
17 +170 2180 69500 1830 -260 21
69375 1740 -300 10
69250 1895 -85 6
69125 1630 -300 4
7 +100 2530 69000 1620 -310 61
68875 1615 -205 4
68750 1660 -300 9
1 2600 68625 1670 -145 5
68500 1430 -355 13
68375 1520 12
68250 1320 -550 7
68125 1295 10
1 +150 3120 68000 1290 -215 64
67875 1305 16
20 +165 3250 67500 1155 -180 15
67125 1050 -150 4
1 +220 3840 67000 980 -220 128
66875 1010 -85 7
66750 950 -370 1
66625 910 -270 4
66500 870 -190 19
66375 895 1
66250 870 -210 1
66125 900 4
4 +310 4590 66000 755 -215 98
1 +615 5015 65750 745 -95 5
65500 665 -165 126
65375 680 -115 2
65250 660 -105 2
65000 600 -165 95
64875 595 -95 2
64625 650 -105 1
64500 525 -135 31
1 -130 6190 64000 480 -125 150
63875 475 -130 2
63750 470 -240 5
63500 420 -115 58
63375 420 -120 5
63250 405 -90 3
63000 380 -105 244
62875 360 -105 2
62500 330 -100 45
62250 330 1
62000 293 -97 84
61500 267 -63 11
61000 235 -80 83
60750 230 -85 2
60500 217 -44 29
60375 220 -71 2
60250 199 3
60000 190 -70 201
59750 179 3
59500 178 -41 8
59000 159 -41 82
58750 151 3
58500 143 -47 9
58125 170 1
58000 126 -41 56
57500 115 -37 7
57250 117 -72 1
57000 111 -39 121
56875 104 1
56750 104 -21 4
56500 100 -25 12
56250 99 -36 1
56000 92 -30 273
55875 117 10
55750 100 -19 2
55625 106 -30 1
55500 87 -29 7
55375 103 4
55250 100 5
55125 96 5
55000 76 -30 149
54875 78 -39 4
54625 76 1
54500 73 -24 12
54250 71 -18 3
54000 64 -28 20
53500 63 -17 6
53125 58 4
53000 56 -24 50
52500 56 -6 1
52000 48 -20 35
51750 48 1
51500 44 -17 1
51000 41 -15 30
50500 39 -27 2
50000 36 -18 282
49500 33 -11 5
49250 32 1
49000 31 -15 32
48500 29 100
48000 26 -15 337
47500 31 -1 50
47250 21 1
47000 23 -12 10
46500 21 -8 8
46000 20 -12 7
45000 17 -9 62
44000 15 -5 9
43000 13 -7 17
42000 11 -7 36
41500 10 -6 7
41000 10 -5 58
40000 8 -5 109
39000 8 -4 6
38000 7 -3 29
37000 6 -2 3
36000 5 -2 36
35750 5 -1 1
35000 5 -2 377
34000 4 -2 58
33000 4 -1 13
32000 3 -1 13
31000 3 -1 6
30000 3 0 6
29000 3 0 1
28000 2 0 17
27000 2 0 5
25000 1 -1 3
24000 1 0 4
22000 1 0 56
20000 1 0 10
株探ニュース