　17日の日経225オプション2026年7月限（最終売買日7月9日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は8289枚だった。うちプットの出来高が4478枚と、コールの3811枚を上回った。プットの出来高トップは3万5000円の377枚（2円安5円）。コールの出来高トップは8万円の630枚（5円高46円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　 193　　　 0　　　 1　　90000　
　　49　　　 0　　　 4　　85750　
　 157　　　+1　　　 6　　85000　
　　 2　　　　　　　 6　　84500　
　　23　　　　　　　 8　　84000　
　　 2　　　　　　　 9　　83500　
　　 2　　　　　　　15　　83000　
　 162　　　+4　　　17　　82500　
　　 9　　　　　　　20　　82000　
　　 2　　　　　　　25　　81500　
　　 7　　　　　　　31　　81000　
　　11　　　　　　　38　　80500　
　 630　　　+5　　　46　　80000　
　　69　　　+8　　　60　　79500　
　　91　　　+9　　　71　　79000　
　　26　　 +19　　　93　　78500　
　 264　　 +17　　 109　　78000　
　　53　　 +17　　 133　　77500　
　 146　　 +17　　 163　　77000　
　　19　　 +33　　 221　　76500　
　 173　　 +40　　 253　　76000　
　　31　　 +61　　 330　　75500　
　 248　　 +55　　 370　　75000　
　　42　　 +70　　 455　　74500　
　 196　　 +55　　 535　　74000　
　 243　　 +70　　 645　　73500　
　 160　　 +60　　 755　　73000　
　　27　　+100　　 925　　72500　
　　 8　　　　　　 930　　72250　
　　 2　　-385　　 770　　72125　
　 348　　+110　　1030　　72000　　3025 　　　　　　　 3　
　　 1　　　　　　 890　　71750　
　　 1　　　　　　 990　　71625　
　　22　　+195　　1285　　71500　
　　 1　　　　　　1075　　71375　
　　 5　　 -30　　1280　　71250　
　　 8　　　　　　1285　　71125　
　 111　　+145　　1460　　71000　
　　 1　　-140　　1315　　70750　
　　 4　　+140　　1650　　70625　
　　28　　+175　　1665　　70500　　2250 　　　　　　　 4　
　　 1　　-145　　1475　　70375　
　　 4　　+170　　1840　　70250　
　　 1　　-190　　1550　　70125　
　 168　　+220　　1930　　70000　　2000 　　-280　　　39　
　　 1　　-125　　1695　　69875　　1980 　　　　　　　 4　
　　 5　　 +10　　1830　　69750　
　　 1　　　　　　1820　　69625　
　　17　　+170　　2180　　69500　　1830 　　-260　　　21　
　　　　　　　　　　　　　69375　　1740 　　-300　　　10　
　　　　　　　　　　　　　69250　　1895 　　 -85　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　69125　　1630 　　-300　　　 4　
　　 7　　+100　　2530　　69000　　1620 　　-310　　　61　
　　　　　　　　　　　　　68875　　1615 　　-205　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　68750　　1660 　　-300　　　 9　
　　 1　　　　　　2600　　68625　　1670 　　-145　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　68500　　1430 　　-355　　　13　
　　　　　　　　　　　　　68375　　1520 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　68250　　1320 　　-550　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　68125　　1295 　　　　　　　10　
　　 1　　+150　　3120　　68000　　1290 　　-215　　　64　
　　　　　　　　　　　　　67875　　1305 　　　　　　　16　
　　20　　+165　　3250　　67500　　1155 　　-180　　　15　
　　　　　　　　　　　　　67125　　1050 　　-150　　　 4　
　　 1　　+220　　3840　　67000　　 980 　　-220　　 128　
　　　　　　　　　　　　　66875　　1010 　　 -85　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　66750　　 950 　　-370　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66625　　 910 　　-270　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　66500　　 870 　　-190　　　19　
　　　　　　　　　　　　　66375　　 895 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66250　　 870 　　-210　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66125　　 900 　　　　　　　 4　
　　 4　　+310　　4590　　66000　　 755 　　-215　　　98　
　　 1　　+615　　5015　　65750　　 745 　　 -95　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　65500　　 665 　　-165　　 126　
　　　　　　　　　　　　　65375　　 680 　　-115　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　65250　　 660 　　-105　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　65000　　 600 　　-165　　　95　
　　　　　　　　　　　　　64875　　 595 　　 -95　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　64625　　 650 　　-105　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64500　　 525 　　-135　　　31　
　　 1　　-130　　6190　　64000　　 480 　　-125　　 150　
　　　　　　　　　　　　　63875　　 475 　　-130　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　63750　　 470 　　-240　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　63500　　 420 　　-115　　　58　
　　　　　　　　　　　　　63375　　 420 　　-120　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　63250　　 405 　　 -90　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　63000　　 380 　　-105　　 244　
　　　　　　　　　　　　　62875　　 360 　　-105　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62500　　 330 　　-100　　　45　
　　　　　　　　　　　　　62250　　 330 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 293 　　 -97　　　84　
　　　　　　　　　　　　　61500　　 267 　　 -63　　　11　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 235 　　 -80　　　83　
　　　　　　　　　　　　　60750　　 230 　　 -85　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60500　　 217 　　 -44　　　29　
　　　　　　　　　　　　　60375　　 220 　　 -71　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　60250　　 199 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 190 　　 -70　　 201　
　　　　　　　　　　　　　59750　　 179 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　59500　　 178 　　 -41　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　59000　　 159 　　 -41　　　82　
　　　　　　　　　　　　　58750　　 151 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　58500　　 143 　　 -47　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　58125　　 170 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　58000　　 126 　　 -41　　　56　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 115 　　 -37　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　57250　　 117 　　 -72　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　57000　　 111 　　 -39　　 121　
　　　　　　　　　　　　　56875　　 104 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56750　　 104 　　 -21　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　56500　　 100 　　 -25　　　12　
　　　　　　　　　　　　　56250　　　99 　　 -36　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　56000　　　92 　　 -30　　 273　
　　　　　　　　　　　　　55875　　 117 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　55750　　 100 　　 -19　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　55625　　 106 　　 -30　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　55500　　　87 　　 -29　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　55375　　 103 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 100 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55125　　　96 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　55000　　　76 　　 -30　　 149　
　　　　　　　　　　　　　54875　　　78 　　 -39　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　54625　　　76 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　54500　　　73 　　 -24　　　12　
　　　　　　　　　　　　　54250　　　71 　　 -18　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　54000　　　64 　　 -28　　　20　
　　　　　　　　　　　　　53500　　　63 　　 -17　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　53125　　　58 　　　　　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　53000　　　56 　　 -24　　　50　
　　　　　　　　　　　　　52500　　　56 　　　-6　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　　48 　　 -20　　　35　
　　　　　　　　　　　　　51750　　　48 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51500　　　44 　　 -17　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　51000　　　41 　　 -15　　　30　
　　　　　　　　　　　　　50500　　　39 　　 -27　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　50000　　　36 　　 -18　　 282　
　　　　　　　　　　　　　49500　　　33 　　 -11　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　49250　　　32 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　49000　　　31 　　 -15　　　32　
　　　　　　　　　　　　　48500　　　29 　　　　　　 100　
　　　　　　　　　　　　　48000　　　26 　　 -15　　 337　
　　　　　　　　　　　　　47500　　　31 　　　-1　　　50　
　　　　　　　　　　　　　47250　　　21 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　　23 　　 -12　　　10　
　　　　　　　　　　　　　46500　　　21 　　　-8　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　46000　　　20 　　 -12　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　17 　　　-9　　　62　
　　　　　　　　　　　　　44000　　　15 　　　-5　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　43000　　　13 　　　-7　　　17　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　11 　　　-7　　　36　
　　　　　　　　　　　　　41500　　　10 　　　-6　　　 7　
　　　　　　　　　　　　　41000　　　10 　　　-5　　　58　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　 8 　　　-5　　 109　
　　　　　　　　　　　　　39000　　　 8 　　　-4　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　 7 　　　-3　　　29　
　　　　　　　　　　　　　37000　　　 6 　　　-2　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　36000　　　 5 　　　-2　　　36　
　　　　　　　　　　　　　35750　　　 5 　　　-1　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　 5 　　　-2　　 377　
　　　　　　　　　　　　　34000　　　 4 　　　-2　　　58　
　　　　　　　　　　　　　33000　　　 4 　　　-1　　　13　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　 3 　　　-1　　　13　
　　　　　　　　　　　　　31000　　　 3 　　　-1　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　 3 　　　 0　　　 6　
　　　　　　　　　　　　　29000　　　 3 　　　 0　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　28000　　　 2 　　　 0　　　17　
　　　　　　　　　　　　　27000　　　 2 　　　 0　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 1 　　　-1　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 1 　　　 0　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 1 　　　 0　　　56　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 1 　　　 0　　　10　

株探ニュース