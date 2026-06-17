　17日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は727枚だった。うちプットの出来高が646枚と、コールの81枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の101枚（110円）。コールの出来高トップは7万3000円の22枚（85円高1855円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 8　　　+4　　　36　　90000　
　　 5　　 -17　　 103　　85750　
　　 4　　 -22　　 125　　85000　
　　 9　　 +21　　 245　　82500　
　　 1　　　　　　 335　　81000　
　　 4　　 +10　　 450　　80000　
　　 8　　-125　　 725　　77500　
　　 1　　 +80　　1270　　75000　
　　 1　　-295　　1310　　74000　
　　 3　　　　　　1690　　73500　
　　22　　 +85　　1855　　73000　
　　 1　　+110　　2030　　72500　
　　 1　　　　　　2190　　72125　
　　 3　　+105　　2215　　72000　
　　 3　　　　　　2455　　71500　
　　 1　　　　　　2535　　71250　
　　 1　　　　　　2895　　70500　
　　　　　　　　　　　　　70000　　3120 　　　　　　　 8　
　　 1　　 +15　　3400　　69500　　3060 　　-350　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　69000　　3100 　　 +75　　　30　
　　　　　　　　　　　　　68500　　2765 　　 -80　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　68250　　2725 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　68125　　2615 　　　　　　　 1　
　　 3　　+200　　4285　　68000　　2435 　　-330　　　22　
　　　　　　　　　　　　　67000　　2030 　　-425　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66500　　1890 　　-340　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　66250　　1970 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　66000　　1880 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65875　　1855 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65750　　1705 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　65625　　1785 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65500　　1565 　　-335　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　65125　　1645 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　65000　　1485 　　-285　　　14　
　　　　　　　　　　　　　64000　　1270 　　-150　　　45　
　　　　　　　　　　　　　63625　　1200 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1115 　　-100　　　16　
　　　　　　　　　　　　　62750　　1070 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　62000　　 890 　　-140　　　21　
　　　　　　　　　　　　　61000　　 770 　　　　　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　60000　　 680 　　-115　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　59750　　 665 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　57500　　 470 　　　　　　　12　
　　　　　　　　　　　　　56250　　 395 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　56000　　 385 　　　　　　　10　
　　　　　　　　　　　　　55250　　 345 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　55000　　 340 　　 -60　　　30　
　　　　　　　　　　　　　54250　　 296 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　54000　　 286 　　 -59　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　53000　　 280 　　 -25　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　52000　　 227 　　　　　　　 8　
　　　　　　　　　　　　　51500　　 256 　　　　　　　 4　
　　 1　　　　　 18750　　50500　
　　　　　　　　　　　　　50000　　 180 　　 -24　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　47250　　 140 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　47000　　 124 　　 -21　　　34　
　　　　　　　　　　　　　46500　　 115 　　　　　　　75　
　　　　　　　　　　　　　46250　　 122 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　46000　　 110 　　　　　　 101　
　　　　　　　　　　　　　45500　　 105 　　 -20　　　64　
　　　　　　　　　　　　　45000　　　94 　　 -21　　　27　
　　　　　　　　　　　　　42000　　　67 　　 -23　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　40000　　　51 　　 -28　　　 3　
　　　　　　　　　　　　　38000　　　42 　　 -12　　　25　
　　　　　　　　　　　　　35000　　　27 　　 -10　　　10　
　　　　　　　　　　　　　32000　　　21 　　　-4　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　30000　　　15 　　　-4　　　 4　
　　　　　　　　　　　　　26000　　　 8 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　25000　　　 7 　　　-2　　　 9　
　　　　　　　　　　　　　24000　　　 5 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　22000　　　 5 　　　　　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　 4 　　　 0　　　 4　

株探ニュース