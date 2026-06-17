日経225オプション8月限（17日日中） 4万6000円プットが出来高最多101枚
17日の日経225オプション2026年8月限（最終売買日8月13日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は727枚だった。うちプットの出来高が646枚と、コールの81枚を上回った。プットの出来高トップは4万6000円の101枚（110円）。コールの出来高トップは7万3000円の22枚（85円高1855円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
8 +4 36 90000
5 -17 103 85750
4 -22 125 85000
9 +21 245 82500
1 335 81000
4 +10 450 80000
8 -125 725 77500
1 +80 1270 75000
1 -295 1310 74000
3 1690 73500
22 +85 1855 73000
1 +110 2030 72500
1 2190 72125
3 +105 2215 72000
3 2455 71500
1 2535 71250
1 2895 70500
70000 3120 8
1 +15 3400 69500 3060 -350 5
69000 3100 +75 30
68500 2765 -80 1
68250 2725 2
68125 2615 1
3 +200 4285 68000 2435 -330 22
67000 2030 -425 1
66500 1890 -340 2
66250 1970 1
66000 1880 1
65875 1855 1
65750 1705 2
65625 1785 1
65500 1565 -335 4
65125 1645 1
65000 1485 -285 14
64000 1270 -150 45
63625 1200 1
63000 1115 -100 16
62750 1070 2
62000 890 -140 21
61000 770 3
60000 680 -115 2
59750 665 2
57500 470 12
56250 395 5
56000 385 10
55250 345 8
55000 340 -60 30
54250 296 2
54000 286 -59 5
53000 280 -25 1
52000 227 8
51500 256 4
1 18750 50500
50000 180 -24 4
47250 140 1
47000 124 -21 34
46500 115 75
46250 122 2
46000 110 101
45500 105 -20 64
45000 94 -21 27
42000 67 -23 1
40000 51 -28 3
38000 42 -12 25
35000 27 -10 10
32000 21 -4 1
30000 15 -4 4
26000 8 1
25000 7 -2 9
24000 5 5
22000 5 1
20000 4 0 4
株探ニュース
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
8 +4 36 90000
5 -17 103 85750
4 -22 125 85000
9 +21 245 82500
1 335 81000
4 +10 450 80000
8 -125 725 77500
1 +80 1270 75000
1 -295 1310 74000
3 1690 73500
22 +85 1855 73000
1 +110 2030 72500
1 2190 72125
3 +105 2215 72000
3 2455 71500
1 2535 71250
1 2895 70500
70000 3120 8
1 +15 3400 69500 3060 -350 5
69000 3100 +75 30
68500 2765 -80 1
68250 2725 2
68125 2615 1
3 +200 4285 68000 2435 -330 22
67000 2030 -425 1
66500 1890 -340 2
66250 1970 1
66000 1880 1
65875 1855 1
65750 1705 2
65625 1785 1
65500 1565 -335 4
65125 1645 1
65000 1485 -285 14
64000 1270 -150 45
63625 1200 1
63000 1115 -100 16
62750 1070 2
62000 890 -140 21
61000 770 3
60000 680 -115 2
59750 665 2
57500 470 12
56250 395 5
56000 385 10
55250 345 8
55000 340 -60 30
54250 296 2
54000 286 -59 5
53000 280 -25 1
52000 227 8
51500 256 4
1 18750 50500
50000 180 -24 4
47250 140 1
47000 124 -21 34
46500 115 75
46250 122 2
46000 110 101
45500 105 -20 64
45000 94 -21 27
42000 67 -23 1
40000 51 -28 3
38000 42 -12 25
35000 27 -10 10
32000 21 -4 1
30000 15 -4 4
26000 8 1
25000 7 -2 9
24000 5 5
22000 5 1
20000 4 0 4
株探ニュース