　17日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は49枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは5万8000円の1枚（12075円）だった。プットのの合計出来高は44枚。プットの出来高トップは5万4750円の30枚（575円）だった。

　　　　　　　　コール　　　　　　プット
出来高　前日比　 価格 　行使価格　 価格 　前日比　出来高
　　 1　　 +10　　 125　　90000　
　　 1　　　　　　1000　　79000　
　　 1　　　　　　1090　　78500　
　　 1　　　　　　3900　　70000　
　　　　　　　　　　　　　69750　　3725 　　-295　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　64000　　1785 　　　　　　　 2　
　　　　　　　　　　　　　63000　　1600 　　-280　　　 1　
　　　　　　　　　　　　　61000　　1245 　　　　　　　 4　
　　 1　　　　　 12075　　58000　
　　　　　　　　　　　　　54750　　 575 　　　　　　　30　
　　　　　　　　　　　　　38500　　 115 　　　　　　　 5　
　　　　　　　　　　　　　20000　　　12 　　　+2　　　 1　

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