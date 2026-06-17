日経225オプション9月限（17日日中） 5万8000円コール12075円
17日の日経225オプション2026年9月限（最終売買日9月10日）の日中取引で、コールオプション・プットオプションの全権利行使価格の合計出来高は49枚だった。コールの合計出来高は5枚。コールの出来高トップは5万8000円の1枚（12075円）だった。プットのの合計出来高は44枚。プットの出来高トップは5万4750円の30枚（575円）だった。
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 +10 125 90000
1 1000 79000
1 1090 78500
1 3900 70000
69750 3725 -295 1
64000 1785 2
63000 1600 -280 1
61000 1245 4
1 12075 58000
54750 575 30
38500 115 5
20000 12 +2 1
株探ニュース
コール プット
出来高 前日比 価格 行使価格 価格 前日比 出来高
1 +10 125 90000
1 1000 79000
1 1090 78500
1 3900 70000
69750 3725 -295 1
64000 1785 2
63000 1600 -280 1
61000 1245 4
1 12075 58000
54750 575 30
38500 115 5
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