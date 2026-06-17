埼玉県熊谷市の元荒川にのみ生息し、絶滅が危惧される淡水魚「ムサシトミヨ」が、命名から６０年余りを経て、学術的に新種と確認された。

鹿児島大学総合研究博物館の松本達也特任助教（２９）らの研究チームが、日本魚類学会の英文誌に掲載された論文の中で発表した。市内で保全活動を行う団体からは「活動に弾みがつく」と歓迎の声が上がっている。（佐藤秀憲）

トゲウオ科トミヨ属のムサシトミヨは、体長３・５〜６センチ。水温１０〜１８度のきれいで冷たい湧き水があり、水草が茂る細い川に生息する。

かつては関東地方に広く分布していたが、湧水の枯渇などの環境悪化で、現在は市内の元荒川にしか生息していない。環境省のレッドリストでは、近い将来に絶滅の危険性が極めて高い「絶滅危惧１Ａ」に分類されている。

魚類学者の中村守純博士が１９６３年、武蔵地域に生息するトミヨにちなみ、和名として「ムサシトミヨ」と命名した。しかし、トミヨ属の魚類の間では交雑が起きやすく、分類体系が混乱していたことなどから学名が付いていなかった。

研究チームは、２年ほど前から国内外の博物館標本を調査して形態学的なデータを収集。さいたま水族館（羽生市）からも生きた個体の提供を受け、色彩を記録するなどの研究を続けてきた。

その結果、ムサシトミヨの体形が丸みを帯び、背中に生えているトゲの数や繁殖期に現れる婚姻色などが他のトミヨの種と異なることなどを突き止めた。

日本魚類学会の英文誌で４月下旬、こうした研究成果を論文で発表。中村博士の名前を入れ、学名を「プンギティウス ナカムラアイ」とした。これにより、学術的に正式な種として世界的に認められることになった。

松本さんは「新種として学名が付いたことで、国などから保護政策の対象種に指定されやすくなる」と期待する。

市内では長年、地元住民らによる「熊谷市ムサシトミヨをまもる会」が生息地の清掃や除草、天敵のザリガニの駆除などの保全活動を実施。地元の小中学生が学校の池で繁殖させ、川に放流する活動を続けている。

県や市、地域団体などで構成する「ムサシトミヨ保全推進協議会」が今年初めに行った調査によると、生息地の個体数は推定９４４８匹で、５年前の４７５４匹から２倍近くに増加した。

まもる会の沼上政幸会長（５７）は「希少種を絶やすわけにはいかない。これを機に、地元住民や行政などと連携を強化し、次世代に継承していくための保全活動に力を入れていきたい」と決意を新たにしている。