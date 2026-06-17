米放送局が紹介

サッカーの北中米ワールドカップ（W杯）は連日、参加国が熱戦を繰り広げている。日本の初戦が行われた米テキサス州ダラスには、日本を熱烈応援するブロンドヘアのチアリーダーがいる。日本語でインタビューに応じる姿が地元放送局でも話題に。異国の文化への愛を嬉しそうに語っている。

話題になっているのはNFLダラス・カウボーイズのチアリーダーの1人、クライン・パウエルさんだ。地元放送局「NBCダラス・フォートワース」の番組でインタビューに応じ、「ありがとうございます」と流暢な日本語を披露した。

ケンタッキー大学で副専攻として日本語を学び始めたというパウエルさん。「心から恋に落ちたわ」と虜になり、「日本語の授業と日本文化の授業は全部とった」という。

「壮大なフィナーレは、日本に移住してアニメーターとして働くこと」だったが、新型コロナ禍に見舞われ、奨学金もなくなってしまう悲運に見舞われた。

結局、もう1つ大好きだったチアダンスの道へ。トライアウトに合格し、カウボーイズのチアリーダーの一員となった。

加入から5年後、W杯が始まろうという頃にチームの共同オーナーを通して日本の番組から出演オファーが届いた。喜んでインタビューに応じ、日本語で質問にも回答。その様子はXでも拡散され、日本人の間で話題となった。

「日本語でインタビューを受けたこと、W杯のプロモーションをしたこと」は、大物ミュージシャンのバックダンサーを務めたことなどと並んで「考えもしなかった」と振り返ったパウエルさん。同局のキャスターによると、チアリーダーとしてのキャリアを終えたら、日本に移住するというかつての夢を叶えるつもりでいるそうだ。



（THE ANSWER編集部）