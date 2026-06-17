本拠地レイズ戦

米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手が16日（日本時間17日）、本拠地レイズ戦に「1番・DH」で先発。今季15号先制ソロを放った。バックスクリーンへ飛び込む豪快弾。これが決勝点となり、ドジャースは1-0で投手戦を制した。大谷は4打数1安打1打点だった。米メディアは、大谷が同僚と交わしたセレブレーションの秘話を伝えている。

6回の先頭打者、初球を仕留めた。レイズ先発のドルー・ラスムセン投手の真ん中に入ったカットボールを捉えると、あっという間にバックスクリーンに飛び込んだ。打球速度106.9マイル（約172キロ）、飛距離427フィート（約130.2メートル）の特大弾だった。

確信歩きからダイヤモンドを一周した大谷は、三塁のあたりでベンチのミゲル・ロハス内野手と意味ありげに視線を交わしながら、デコルテポーズ。ロハスも真剣な表情で大谷を見つめながら、ポーズを真似ていた。生還から約20秒後、ベンチで向かい合うと舌を出し、手を体の前で揃える愛犬・デコピンのポーズを作りあった。

米カリフォルニア州地元局「スポーツネット・ロサンゼルス」でレポーターを務めるデビッド・ヴァセイ氏は「この2人（ロハスと大谷）はホームランを打った後、よく遊び心あるからかいをしています」と2人のやり取りを紹介した。

前日の同カードではロハスの代打決勝アーチ。ホーム付近では大谷と客席を指さしながら会話を交わしていた。この日も同じように、ロハスが客席のほうを指さしていた。ヴァセイ氏は「だいたいがオオタニのホームランですが、昨日はロハスが打ち、スイートルームの階を指しながら、オオタニにデコイ（デコピン）が来ているかどうか聞きました。それが最近追加された彼らのセレブレーションです」と明かしている。



（THE ANSWER編集部）