【東京都渋谷区】初心者でも楽しめる正方形ビリヤード「Maspool」が、渋谷のダーツバーBeeに登場

[caption id="attachment_1637313" align="aligncenter" width="600"] 正方形の新型ビリヤード台「Maspool」[/caption]

ビーリンクが運営する「ダイニングダーツバーBee 渋谷店」は、従来のビリヤードの概念を覆す正方形の新型テーブル「Maspool(マスプール)」を4月より導入。すぐにゲームに馴染め、初心者やグループにおすすめの遊具だ。

ビリヤードなのに真四角！正方形テーブルのMaspool

Maspoolは、通常の長方形(9フィート)の競技用ビリヤードテーブルをベースに、短クッションレールを4つ繋ぎ合わせる形で改変された、非常に珍しい「正方形のビリヤードテーブル」だ。

ネーミングはテーブルの形が「枡(マス)」の形であること、そして「mass(大衆、集まり)」という意味を、ポケットビリヤードを指す「pool」とかけ合わせて命名されたもので、国内のアミューズメントバーで今注目を集めている新遊具だ。

初心者でもすぐに楽しめる3つの特長

Maspoolは、ビリヤードテーブルが正方形になったことで的球との距離が近く、難しいロングショットがないのが特徴。ビリヤード初心者でも狙った球がポケットに気持ちよく入るため、すぐにゲームに馴染める。

またコンパクトな正方形の特性上、プレイヤー同士が自然とテーブルの四方を囲む形になるため、酒を片手に仲間同士でワイワイと話しながらプレイするのに最適なビジュアルとなっている。

強く打つブレイクショットが苦手な人向けには、はじめから台上のスポットに的球を配置して始める「簡易版8ボール」など、手軽に楽しめるオリジナルの遊び方を従業員が紹介している。

渋谷の夜に、初めて出会った人同士がつながる空間へ

[caption id="attachment_1637314" align="aligncenter" width="600"]ダイニングダーツバーBee 渋谷店[/caption]

「ダイニングダーツバーBee 渋谷店」にMaspoolが加わることで、ダーツやその他のエンターテインメントと同様に、初めて出会った客同士が自然につながる空間を目指す。仕事帰りのストレス解消・食事後の二次会・デートでの新コンテンツ体験として、気軽に盛り上がれる新しい大人の遊びとして提案している。

同店の営業時間は15:00〜翌5:00(土日祝は13:00〜)。Maspoolのプレイ料金は1人あたり30分400円(税込)で、金・土曜は500円(税込)。

2002年の渋谷1号店から全国30店舗へ

「ダイニングダーツバーBee 渋谷店」を運営するビーリンクは、現代のダーツバーブームの先駆けとなったBee一号店を2002年に渋谷にオープン。現在は「ダイニングダーツバーBee」24店舗をメインに、ダイニングメニューやエンターテインメントコンテンツを強化した「BeeRUSH」、「ダーツバー鏑」「DoDARTS」といった新業態ブランドも展開。仙台から福岡にかけて飲食施設を全国に展開している。

正方形という新発想のビリヤードで渋谷の夜に新たな盛り上がりをもたらす「ダイニングダーツバーBee 渋谷店」へ足を運んでみては。

■ダイニングダーツバーBee 渋谷店

住所：東京都渋谷区道玄坂2-6-16 井門道玄坂ビル8F

営業時間：15:00〜翌5:00(土日祝は13:00〜)

定休日：なし

店舗URL：https://www.bee-style.jp/shop/bee/shibuya.html

ビーリンク公式HP：http://www.bee-style.jp

(丸本チャ子)