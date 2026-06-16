【東京都港区】「ハンティングワールド」の旗艦店が表参道に誕生！笠松将さん起用の新ビジュアル公開



冒険家ロバート・M・リー(通称：ボブ・リー)氏によって1965年に設立された「HUNTING WORLD(ハンティングワールド)」は、6月13日(土)、リブランディングを象徴する旗艦店を東京・表参道エリアにオープンする。

また、俳優・笠松将さんを起用した新ビジュアルを公開。オープンに先駆け、6月8日(月)より1週間、東京メトロ表参道駅にて同ビジュアルを使用した大型の交通広告を実施し、「ハンティングワールド」の新章幕開けを告知する。

伝統と革新を体現する新章の発信拠点

「ハンティングワールド」のルーツは、創設者ボブ・リー氏がアフリカでのサファリツアーを通じて、過酷な環境に耐えうる理想の道具を自ら開発したことにある。機能性と耐久性を追求した「バチュー・クロス」をはじめ、本格的なアウトドア装備の提供こそがブランドのDNAだ。

今回の旗艦店は、この歴史的価値を現代の視点で再定義し、未知なる世界へ踏み出す人々のための道具を提案する場所となる。

かつて日本1号店を構えた縁ある地・表参道に誕生する同店舗は、ブランドの新たな指針となるレーベル「シルバータグ(SILVER TAG)」と、「デサント(DESCENTE)」との協業によるアパレルライン「HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB」を軸に構成され、これまでのヘリテージを次代へと繋ぐ重要な役割を担う。

新レーベル「シルバータグ」



「シルバータグ(SILVER TAG)」は、「HUNTING NEW WORLD」をコンセプトに掲げ、ブランドの世界観をモダンにアップデートした新レーベル。ロゴや配色をグレー基調にモダナイズし、洗練された印象を提示する。

「シルバータグ」の象徴的プロダクトであるスーツケース「シリウス(SIRIUS)」は、ブランド初のハードシェルタイプ。日本の伝統的な金属加工技法「槌目(つちめ)」に着想を得た正六角形のハニカム構造が、衝撃を分散する機能性と造形美を両立させる。

素材には軽量かつ高耐久なポリカーボネートを採用し、大径のベアリング式ダブルキャスターによって、石畳などの悪路でも滑らかな走行を実現した。

「デサント」協業のアパレルライン



「デサント」との協業アパレルライン「HUNTING WORLD CRAFTED BY DESCENTE.LAB」は、「デサント」が水沢ダウンなどで培ってきた世界屈指の開発力と、モノ作りへの哲学が共鳴して生まれたプロジェクトだ。

「AUTHENTICITY MEETS TECHNICAL INNOVATION」をテーマに、最先端の素材や加工技術を導入し、従来のスポーツ合繊の枠を超えた天然調素材への挑戦など、機能美を再定義。クラフツマンシップと先端技術を高次元で融合させ、流行に左右されない次世代のスタンダードを創出する。

表参道店では、この協業アパレルをフルラインアップで展開していく。

ブランドの深層にある世界観を表現した店舗デザイン



新店舗の空間設計におけるコンセプトは、オーセンティックとコンテンポラリーのコントラスト。大自然を象徴する岩をモチーフにした壁面什器やカウンター、知性を包み込む洞窟をイメージしたシェルフなど、ミニマルな造形の中に力強いテクスチャーの対比を配し、ブランドの深層にある世界観を表現した。

建物の既存の床や天井などのディテールをあえて残すことで、新たに取り入れた素材感やシャープな造形との対比から意外性を生み出すリノベーション感覚も試みている。

また、イメージカラーを洗練されたグレー基調のモノトーンへ刷新。ヘリテージとモダンが静かに共鳴するプレミアムな空間へと進化を遂げた。

俳優・笠松将さんを起用したビジュアル



今回のオープンおよびリブランディングを象徴する顔として、俳優の笠松将さんを起用したキャンペーンビジュアルを展開する。





笠松さんの持つ静かな力強さと洗練された佇まいを通して、伝統を受け継ぎながらも更新を続ける「ハンティングワールド」の新たな世界観を表現している。

年間コンセプト「BEYOND, WITH GRACE」は、経験に裏打ちされた品格(Grace)を携えながら、その先の新たな景色へ進み続ける意志(Beyond)を表現したものだ。

笠松将さんについて



笠松将さんは、2013年より本格的に俳優活動を開始し、2020年、映画『花と雨』で長編映画初主演を務めた。

近年の主な出演作は、『全裸監督2』(Netflix)、主演映画『リング・ワンダリング』、『ガンニバル』(Disney+)など。現在放送中のフジテレビ系ドラマ『LOVED ONE』にも出演している。

「ハンティングワールド」の新たな旗艦店をチェックしてみては。

■ハンティングワールド表参道店

住所：東京都港区北青山3-8-17

営業時間：11:00〜20:00

HUNTING WORLD：https://huntingworld.com/pages/beyond-with-grace-01

(Higuchi)