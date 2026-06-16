【大阪府大阪市】グラングリーン大阪に、「韓国ダイニングまにぽぽ」が移転OPEN！新ランチメニューも



東心斎橋で5年にわたり愛されてきた「韓国ダイニングまにぽぽ」が、6月11日(木)、グラングリーン大阪南館地下1階のタイムアウトマーケット大阪へ移転オープン！待望の新ランチメニューもスタートした。

洗練された空間で、自慢の韓国料理と特別な時間を提供

多くの注目を集める大阪の新たなランドマーク「グラングリーン大阪」南館地下1階にある、食のエンターテインメント空間・タイムアウトマーケット大阪にて、装いも新たに移転リニューアルオープンした「韓国ダイニングまにぽぽ」。洗練された空間のなかで、自慢の韓国料理とともに特別な時間を提供してくれる。

「韓国ダイニングまにぽぽ」の韓国風フライドチキンは、これまで各種メディアやSNSでも多数取り上げられ、数多くの人から絶大な支持を得ている看板メニュー。肉汁がジュワッと広がる、一皿でも大満足のボリューム満点なフライドチキンは、バリエーション豊かな自家製ソースとの相性も抜群だ。

そのほか、本場オモニ(お母さん)直伝のチヂミ、目にも鮮やかな具だくさんなキンパなど自慢の定番メニューが取り揃えられている。

新たにランチメニューの提供がスタート！

また、今回の移転オープンに伴い、新たにランチメニューの提供がスタート！オフィス街や商業施設が融合するグラングリーン大阪ならではのニーズに合わせ、昼時でも手軽に、そして大満足できるセットメニューなど、多彩なラインナップが用意されている。

友人や家族と過ごす大切なプライベートのひとときにはもちろん、近隣で働くオフィスワーカーのランチミーティングや、出張・旅行で大阪を訪れた際のカジュアルなビジネスランチなど、幅広いシーンで思いのままに、「韓国ダイニングまにぽぽ」の味を楽しもう。

「韓国ダイニングまにぽぽ」について

2021年、不安定な社会情勢の真っ只中、多くの人の温かい縁に支えられて誕生した「韓国ダイニングまにぽぽ」。店名の“まに”は韓国語で「たくさん」、“ぽぽ”は「チュー、つまり胸のトキメキ(キュン)」を意味している。

同店の根底にあるのは、来店するすべての人に「たくさんの愛情」を届ける店であること。各専門分野のスタッフがこだわり抜いた“空間 × 料理 × おもてなし”が融合した新店舗で、20代の女性層を中心に、世代を超えて本場の熱気と美味しさ、そして新しい体験を届けるとしている。

新しく生まれ変わった「韓国ダイニングまにぽぽ」で、オモニ直伝の味を堪能してみては。

■韓国ダイニングまにぽぽ

住所：大阪府大阪市北区大深町5-54 グラングリーン大阪南館地下1階 タイムアウトマーケット大阪

営業時間：11:00〜23:00(L.O.22:30)

公式HP：https://manipopo.com

(佐藤ゆり)