フリーの新井恵理那アナウンサー(36)が16日、インスタグラムを更新。親交のあるフリーの松原江里佳アナウンサー(37)と家族同士で銀座で寿司を食べたことを報告した。



【写真】子どもの食べっぷりに思わず口あんぐり！

「えりかちゃんと久々に」と投稿。「子どもたちもすっかり大きくなっていて、『こんなに成長したんだね～！』とお互いにびっくりしてしまいました」と記した。



「今回は、銀座の 鮨なか川 へ」とつづり、楽しそうに食事をする写真などを掲載。「カウンターのお寿司屋さんなのに、子連れふた家族ほどの人数なら貸切ができるので、周りを気にせずゆったり過ごせるのが嬉しいところ 子どもたちも自由に過ごせて、大人は美味しいお寿司とお酒を堪能…」と満喫したようで、「なんとも贅沢で、ご褒美みたいな時間になりました」と振り返った。



新井アナは2023年4月に結婚と妊娠を発表。同年10月に第1子、25年4月に第2子出産を報告している。松原アナは22年12月に「先月結婚しました」と発表。24年2月に第1子出産を報告している。



フォロワーからは「凄い2人だ」「今日もお綺麗ですね」「賑やかな時間を過ごされたみたいですね」などの声が寄せられた。



（よろず～ニュース編集部）