アルジェリア戦で史上最年長ハットトリック達成

北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグJ組の初戦が現地時間6月16日に行われ、前回王者のアルゼンチン代表がアルジェリア代表と対戦。

FWリオネル・メッシが前半17分に今大会初ゴールを決めると、後半にも2ゴールを挙げて今大会初のハットトリックを達成した。W杯史上最年長記録となる38歳でのハットトリック達成に、SNS上では早くも「4年後」を想像する声が広がっている。

アルゼンチンはキックオフからわずか5分、エリア内でパスを受けたメッシがゴールネットをいきなり揺らしたが、オフサイドで得点は認められなかった。しかし、同17分にMFロドリゴ・デ・パウルの縦パスを受けたメッシがドリブルで運ぶと、ペナルティーエリアの外から左足のミドルシュートを決めた。

メッシは後半15分、MFアレクシス・マック・アリスターのシュートをアルジェリアGKルカ・ジダンが弾いたこぼれ球にいち早く反応し、右足で押し込み追加点。さらに同31分にも左足でダメ押し点を奪い、今大会第1号ハットトリックを達成した。

38歳でのW杯ハットトリックは、2018年ロシア大会のスペイン戦でポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが記録した33歳を更新する史上最年長記録。年齢を感じさせないパフォーマンスに、SNS上では「メッシ最後かと思うけど、今日のハットトリック見て、4年後のＷ杯もピッチに居そうって思ってる自分がいる」「これ普通に4年後もメッシいるだろ」「メッシすげえな。って4年後も言ってそう」「メッシまだ38だろ。4年後が楽しみだな」「4年後にも当たり前にメッシいそう なにあれ」と想像する声が続出している。（FOOTBALL ZONE編集部）