頸髄（けいずい）完全損傷の大ケガとの不屈の闘いを続けているプロレスラー・高山善廣が１７日までに、鈴木みのるのインスタグラムに登場した。

鈴木は「Ｏｌｄ Ｆｒｉｅｎｄ 日本に仕事で来たジョシュバーネットから連絡があった。『タカヤマに会いたいけど可能ですか？』オフコース！ということで連れて行った。なんか楽しそうに昔話とフィギュアの話してた（笑）オレは横でソレを聴きながらニヤニヤ…。」とつづり、高山と鈴木、元ＵＦＣヘビー級王者ジョシュ・バーネットの３人で写ったショットをアップ。

この投稿にはフォロワーから「愛ですね」「高山さん嬉しかっただろうな〜！！」「熱いｓｈｏｔありがとうございます」「泣けるぜ」「やっぱりいい男」「サイコーっすね。」「ありがとうみのる！そして再び立ち上がれ高山」「ヨッ！最強三人衆」などの声が寄せられている。

メジャー団体トップのベルト全てを獲得し「プロレス界の帝王」の異名を持つ高山は２０１７年５月４日のＤＤＴ大阪・豊中大会でのリング上の事故で負った大ケガで首から下が動かない状態となり、長期のリハビリ生活中。昨年９月３日に東京・後楽園ホールで開催された支援イベント「ＴＡＫＡＹＡＭＡＮＩＡ」のメインイベント終了後には盟友に鈴木に呼び込まれ、約７年４か月ぶりに公の場に登場。鈴木との「時間無制限１本勝負」のシングルマッチも行われ、大きな話題を呼んだ。