第４３回北海道スポーツ協会表彰式が１７日、札幌市内のホテルで開かれた。ミラノ・コルティナ五輪ノルディックスキー・ジャンプで計３個のメダルを獲得した二階堂蓮（２５）＝日本ビール＝は、堀達也記念賞を受賞。表彰式後には、妻・麗奈さんが来月に第一子を出産予定であることを明かした。

昨季は、初出場となった同五輪のノーマルヒルで銀、ラージヒルで銅、混合団体で銅メダルを獲得した。Ｗ杯でも初勝利を記録。中東情勢悪化の影響によりドバイで足止めをとなり、３試合の欠場を強いられながらも個人総合４位に入り、「いろんな経験をさせてもらった。終盤にトラブル続きの遠征もあって、貴重な経験を得られたシーズンだった」と振り返った。

今年１月に麗奈さんとの結婚を発表。妻にも支えられながら飛躍のシーズンを過ごしてきたが、まもなく新しい家族が誕生する予定だ。育児をサポートするため、夏場は札幌を中心に調整を続けていく予定で、「最初は８月に行われる札幌の大会に出る。７月に子供が生まれるので、海外の大会はあまり出ないようにやっていく。出るとしても、札幌の大会、全日本選手権、国際大会はサマーグランプリの最終戦と考えている。（子供は）みんなに好かれる子供に育って欲しい」と笑みを浮かべていた。