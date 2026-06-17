連続テレビ小説『風、薫る』より（C）NHK

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　俳優の見上愛と上坂樹里が、W主演を務めるNHK連続テレビ小説『風、薫る』（月〜土　前8：00　NHK総合　※土曜日は1週間の振り返り／月〜金　前 7：30　NHK　BS、BSプレミアム4K）の第59回（18日）の場面カットが公開されている。

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　前回は、ある日、りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）たち６人は、バーンズ（エマ・ハワード）に呼び出される。しのぶ（木越明）の発案で、６人は学生生活最後の思い出として、横浜へ出かけることになったのだが…。

　今回は、卒業式の日。りん（見上愛）、直美（上坂樹里）、多江（生田絵梨花）らは卒業証書を受け取るが、その場にバーンズ（エマ・ハワード）がいないことが気になっていた。久しぶりに大山家を訪ねたりんと直美は捨松（多部未華子）から思いがけない事実を知らされる。