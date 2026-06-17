サッカー日本代表・堂安律選手が6月16日に28歳の誕生日を迎えました。

自身のInstagramを更新し「みんなお祝いメッセージありがとう！！！」「チュニジア戦に向けて最高の準備していきます。引き続き応援宜しくお願いします！」と代表選手らが集まる中お祝いされた事を報告。

バースデーケーキは菅原由勢選手と小川航基選手が堂安選手の元へ運び、受け取って笑顔でカメラ目線を浮かべる堂安選手の後ろで菅原選手と板倉滉選手もいい笑顔を浮かべていました。堂安選手は「ゆき、人の誕生日祝う時どこにでもいるな！」と菅原選手をいじります。

というのも、メキシコに来てから久保建英選手が誕生日を迎え、その際にもケーキを持って登場。菅原選手は久保選手の肩を組み「He's my guy(僕の親友)」と紹介。去りぎわにイタリア語で「Ti amo(愛してる)」と連呼し、久保選手は照れながらも笑顔をみせていました。

そんな菅原選手はこのコメントに反応し「誕生日のお祝いについての問い合わせはこちらまで」と矢印をつけて自身のInstagramのアカウントを載せるひと手間を加えました。