チュニジア　ルナール新監督「日本代表をよく知っている」　ディフェンス戦術でホームの日本を0点に抑える過去も【サッカーFIFAワールドカップ2026】

日本の第2戦の相手、監督解任に揺れるチュニジアは、早くもルナール新監督がチームに合流した。

ルナール新監督はフランス出身の57歳、前回大会ではサウジアラビアを率いて、優勝したアルゼンチンを撃破した名将だけに、日本は要注意だ。

三宅正治キャスター：サウジアラビア代表監督時代に2025年のワールドカップアジア最終予選で日本と対戦していました。日本のホームで戦って0対0の引き分けに持ち込みました。この時のサウジアラビアは自陣に引いて、がっちり守備を固めて戦っていました。

三宅正治キャスター：

きょうの会見でルナール新監督は日本の印象を聞かれて「ご存知の通り、私は日本代表のことをよく知っています」と話していて、さらに「グループステージはまだ２試合残っている。それが一番重要です」と自信満々な発言をしている。

三宅正治キャスター：

おそらくまた守備をガチガチに固めてくると思うので、勝ち点3を取るためにはその守備をこじあけていかなければいけない。戦い方に注目です。