〈「血まみれの奴は放り出せ」島倉千代子が恐怖した指を詰めたヤクザの乱入、山口組組長との接点…細木数子の黒すぎる履歴書〉から続く

「事実に基づいた虚構である」。Netflixドラマ『地獄に堕ちるわよ』は、冒頭でそう断っている。今なお、虚実ないまぜで語られる数奇な人生。清濁を併せ呑み、莫大な富と名誉を手に入れた稀代の占い師の正体とは――。

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細木が占い師に転身したのは、島倉と決別したあとの82年。独自に編み出したとする「六星占術」の著書を出版し、ベストセラーになったのだ。



「占いは信じない」が信念だった細木

細木は陽明学者の安岡正篤に急接近

ドラマでは占いの師匠とされた女性が「はっきり言って迷惑です」と、細木の生き様に苦言を呈する場面がある。モデルは著名占術家の神(じん)煕(き)玲(れい)（故人）だ。弟子の鯉沼寿慈(ひさよし)が明かす。

「細木さんは、神先生の主宰する『真理占星学』の資料を持ち出し、勝手に占いの本を出版したのです。神先生は晩年も怒りを隠しませんでした。普段はとても穏やかですが、彼女の不義理を語る時は、口調が荒く、早口になりました」

初の著書を出版した翌年の83年、細木は陽明学者の安岡正篤に急接近する。

歴代総理の指南役としても知られた昭和の傑物だが、当時は85歳で認知症の症状が出始めていた。40歳下の細木は安岡に〈誓約書〉を書かせ、強引に入籍。遺族から婚姻無効の確認訴訟を起こされる。結果、同年12月、安岡の死去後に籍を抜いた。

ドラマでも安岡をモデルとした大物思想家が登場し、自身の箔付けに利用する様子が描かれたが、実際に細木は打算があったことを「週刊文春」に告白している。

〈先生のお世話をすることで、金銭的にではなく、名誉やステイタスにつながるという気持ちはありました〉（「週刊文春」06年6月22日号）

「ようするに時給400万」

安岡との交流を経て、細木は占い師として莫大な富を掴んでいく。毎年のように刊行される自著「六星占術」シリーズは累計で約1億部に達し、「世界一売れた占い本」としてギネス記録に認定。04年からはテレビの冠番組が始まり、黄金期に突入すると、細木は当時のギャラ事情をこう豪語した。

〈私は「吉永小百合」より高いんだから。（略）ようするに時給400万〉（「新潮45」05年4月号）

マネジャーを務めた元側近の萩原徳和が証言する。

「レギュラーだけでなく、定期的に特番もありました。『六星占術』シリーズの印税に加え、勉強会や個人鑑定、講演も予約が殺到。月額300円の携帯電話の六星占術サイトは会員が100万人を超えました」

その頃の年収は18億円に達したという。都内に個人会社名義などで複数の不動産を所有。京都には土地代込みで30億円とも喧伝された豪邸があった。

ドラマではホストクラブでの豪遊も描かれたが、

「大半は『六星占術』を出した出版社の接待で、自腹を切ったのは数えるほど。本人は『これまでさんざん飲んできたから』と言ってほとんど酒を飲まず、周りに勧めていた」（同前）

ドラマの最終盤では週刊誌の取材に焦慮する様子も描かれ、細木が表舞台から姿を消す直前で物語は終幕する。現実には、06年に溝口の連載が始まると、6億円余の損害賠償を求めて版元の講談社を提訴した。

細木の“天敵”となった溝口が振り返る。

「私も裁判に補助参加しました。細木がレギュラー番組を全て降板してテレビから消えた08年に和解となったが、事実上は細木側の訴訟取り下げで、我々の勝ちに等しい結果でした」

「番組の終了はテレビ局上層部の判断だった」

細木は表向き、テレビから去る理由を「充電期間をいただく」と説明。だが、真相は異なる。萩原が明かす。

「暴力団排除の機運が高まっていた時期でもあり、番組の終了はテレビ局上層部の判断だったようです。ただ、テレビに未練はなかったと思います。本人は『求められていないのに、出たってしょうがないじゃない。恥をかくだけよ』と言っていましたから」

ドラマでは描かれなかった細木の余生だが、愛犬に夢中の日々を送ったという。メスのトイプードル「ティアラ」は1話から登場するが、実際はテレビを降板後に飼い始めていた。勧めたのは萩原だ。

「テレビの収録がなくなって時間を持て余してしまうので。綺麗好きな細木先生は、家に犬を入れるのを嫌がりましたが、提案を続けると、『飼ってみようかな。じゃあ、日本一の最高の犬を連れてこい！』と」

萩原は四国のブリーダーを訪ね、血統書付きのトイプードルを購入した。

「どこに行くにもティアラを同伴させ、“お犬様”状態に。特注のスワロフスキー付き専用ケージは新幹線用と飛行機用で、それぞれ100万円ほどでした」（同前）

本業も精力的に続けた。

「東京と大阪で月1回、勉強会を開催。参加費は10000円です。次のステップが個人鑑定で1件につき料金は10万円から。当時も迫力満点の口調で厳しくダメ出しを浴びせていました。2カ月に1回、京都の研修施設に会員を集め、会合も行っていました」（同前）

子を持たなかった細木は16年、姪のかおりを養子に迎え、後継者に。そして最期は、神楽坂の自宅で家族たちに見守られ、83年の生涯を終えた。

京都の景勝地・嵐山。観光客で賑わう渡月橋から北西に約1キロ、天龍寺塔頭寺院の静謐な一角に、細木の墓はひっそりと佇む。5月上旬、墓前に供えられた淡い紫色の菊が、人知れず枯れ落ちようとしていた。

（文中敬称略）

《「週刊文春 電子版」では、元マネジャーの萩原氏が明かした「ヤクザとのつながり」、マネジャーをしていて一番きつかったこと、テレビの仕事から離れた細木が始めたことなどを報じている。》

（「週刊文春」編集部／週刊文春 電子版オリジナル）