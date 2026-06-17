2026W杯グループD第1節で、オーストラリア代表はトルコ代表を2-0で撃破した。このゲームで目立ったのが、オーストラリアの堅すぎる守備だ。



トルコは実に30本ものシュートを放ったが、最後までオーストラリアのゴールを割れず。あまりもの堅さにトルコメディア『Fanatik』も嘆く。



「あらゆる手を尽くしたが、得点を奪えなかった。トルコは30本もシュートを打ったというのに。これは2006年大会でポルトガルがイングランド相手に31本シュートを放って得点を奪えなかった時以来、W杯の無得点ゲームでは最多のシュート数だ」





同じくトルコ『Ajansspor』は「最初から最後までトルコが優位だった。オーストラリアの方はゴール前に壁を築き、11人で守備を固めていたためトルコは突破口を開けなかった」と伝えている。アレッサンドロ・チルカーティ、ハリー・サウター、キャメロン・バージェスで構成されるオーストラリアの3バックはまさに壁で、チルカーティは190cm、バージェスは194cm、サウターは198cmものサイズがあり、空中戦にも滅法強い。単純なクロスボールで攻略するのは難しく、ゴール前を固められると強豪国でも攻略は難しいだろう。GKパトリック・ビーチのセーブも冴えていて、この堅守は決勝トーナメントでも厄介な武器となるはずだ。