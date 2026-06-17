日本代表にとってかなり厄介な相手となるだろう。2026W杯で同じグループFに入るスウェーデン代表は、第1節でチュニジアを5-1で粉砕。その原動力となったのはリヴァプールFWアレクサンデル・イサク、アーセナルFWヴィクトル・ギェケレシュの2トップで、これほど強力な2トップを擁する代表チームは世界的にも多くない。この2人が機能すれば抑え込むのは難しいだろう。



スウェーデンはW杯欧州予選でまさかの6戦0勝に終わり、グループ最下位だった。しかしUEFAネーションズリーグで好成績を収めていたことから、プレイオフへ進出。そこを勝ち切って何とかW杯出場権を手にした。





欧州予選での結果は衝撃だったが、決して弱いチームというわけではない。新監督にグレアム・ポッターを迎え、チーム状態は上向いている。エースの一角であるギェケレシュも初戦の出来に満足しているようで、これが真のスウェーデンだと胸を張る。「（イサクとのコンビは）順調だ。これまでも素晴らしい連携を築いてきた。僕たちは自分たちが優れたチームだと自覚している。欧州予選では力を発揮できなかった。だから本来の力を発揮できるのは嬉しい。これが真のスウェーデンなんだ」（『Sweden Herald』より）。日本は最終節でスウェーデンと対戦する。イサク&ギェケレシュの2トップは要警戒で、シンプルに2人を使ってくる攻撃は脅威だ。