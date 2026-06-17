MATCH 20 グループJ第1戦



2026年6月17日 13:00キックオフ（会場：サンフランシスコ・ベイエリア・スタジアム)

オーストリア 3-1 ヨルダン



28年ぶりのワールドカップ出場のオーストリアが初戦に相対するのは、初出場のヨルダン。互いにこの大会への想いを馳せた両国が一進一退の攻防を繰り広げた。



序盤からボールを保持するのはオーストリア。しかし、なかなか決定的なシーンに転じることができず、チャンスとまではいかない時間が続く。それでもラングニック監督が築き上げた統率力と縦への速攻がヨルダンに牙を剥く。





19分にはカライジッチがゴール前でシュートを放つも、これは直前のプレイがオフサイドの判定。するとその1分後、横パスを受けたシュミットがペナルティエリア手前から狙い澄ましたミドルシュートを突き刺し、オーストリアが先制に成功する。34分にはヨルダンにチャンス。左サイドから突破を図り、ペナルティーエリア内まで進入したオルワンが強烈なシュートを放つ。これはシュラガーに防がれるものの、こぼれ球をアルターマリが左足で狙ったが、再び相手GKにセーブされてしまう。1点を失ったヨルダンだが、以降はセットプレイなどを駆使しながらオーストリアのゴールに迫っていく。前半最後のチャンスは45分、左サイドからドリブルで突破すると、相手2人をはがしてシュートを放つ。しかし、これは惜しくもポスト左に外れてしまう。後半開始早々にスタンドを沸かせたのもヨルダンのナンバー10だった。49分、自陣からのカウンターで“ヨルダンのメッシ”と名高いアルターマリがみたび左サイドを単独で突破し、相手ゴール前まで進入すると、カットインして右足を一閃。鋭いシュートでゴールネットを揺らしてヨルダンが同点に追いつく。スコアをイーブンとしたヨルダンは、豊富な運動量と素早いトランジションでボールを奪って試合を支配する。55分にもアルターマリがボックス内へと顔を出して逆転弾を狙うも、これは相手守備陣に阻まれる。流れの悪いオーストリアは59分に3枚替えを決行し、攻勢を仕掛ける。64分にクロスボールからアルナウトビッチが決定的なチャンスを迎えると、69分にはCKからのゴール前の混戦でポッシュがこぼれを拾い、最後はアルナウトビッチが反転しながらフィニッシュ。しかし、これはオンフィールドレビューの結果、ポッシュのハンドと判定されて得点は取り消される。それでもハイドレーションブレイクを挟んで76分、CKからのチャンスでアルナウトビッチが反応。すると競ったアル・アラブの頭に当たってボールがネットに吸い込まれてオウンゴールでオーストリアが勝ち越す。同点をあきらめないヨルダンが終盤に猛攻を仕掛けたが、オーストリアも一歩も引かずに最後までリードを保つ。すると後半アディショナルタイムにオーストリアがPKを獲得し、これをアルナウトビッチが沈めて勝負あり。ヨルダンが善戦するもオーストリア3-1で勝利した。［スコア］オーストリア 3-1 ヨルダン［得点者］オーストリアロマーノ・シュミット（20）マルコ・アルナウトビッチ（76）マルコ・アルナウトビッチ（90+12）ヨルダンアリ・オルワン（50）［ポゼッション］オーストリア 51%ヨルダン 37%中立 12%［シュート数］オーストリア：11本ヨルダン：11本［枠内シュート］オーストリア：4本ヨルダン：4本［イエローカード］オーストリアマルセル・ザビツァーヨルダン［レッドカード］オーストリアヨルダンオーストリアフォーメーション：［4-2-3-1］監督：ラルフ・ラングニックGKアレクサンダー・シュラガー（ザルツブルク）DFシュテファン・ポッシュ（マインツ）フィリップ・ラインハート（フライブルク）ダビド・アラバ（レアル・マドリード）フィリップ・ムウェネ（マインツ）MFニコラス・ザイバルト（RBライプツィヒ）ザベル・シュラーガー（RBライプツィヒ）コンラッド・ライマー（バイエルン・ミュンヘン）ロマーノ・シュミット（ブレーメン）マルセル・ザビツァー（ドルトムント）FWサーシャ・カライジッチ（LASKリンツ）交代出場HT カライジッチ→マルコ・アルナウトビッチ（レッドスター）58分 アラバ→ケビン・ダンソ（トッテナム）58分 ムウェネ→パウル・バナー（PSV）58分 シュラーガー→カーニー・チュクウェメカ（ドルトムント）83分 シュミット→パトリック・ヴィマー（ヴォルフスブルク）ヨルダンフォーメーション：［3-4-3］監督：GKヤジード・アブ・レイラ（アル・フセイン）DFアブダラー・ナシブ（アル・ザウラー）ヤザン・アルアラブ（FCソウル）モハマド・アブアルナジ（セランゴール）MFニザル・アルラシュダン（カタールSC）ヌール・アルラワブデフ（セランゴール）イフサン・ハダド（アル・フセイン）モハンナド・アブタハ（アルクワ・アルジャウィヤ）FWアリ・オルワン（アル・スィーリーヤ）オデー・アルファフリ（ピラミッズ）ムサ・アルターマリ（レンヌ）交代選手70分 アブアルナジ→サリーム・オバイド（アル・ワフダート）81分 ハダド→マフムード・アルマルディ（アル・フセイン）81分 ナシブ→サイード・アルロサン（アル・フセイン）88分 アルターマリ→モハマド・アルダウド（アル・フセイン）88分 アルファフリ→アリ・アザイゼ（アル・フセイン）