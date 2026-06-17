ダイエット中におすすめの大戸屋メニュー5選！カロリーや選び方を解説

ダイエット中の外食はカロリーや栄養の偏りが気になります。定食スタイルが基本の大戸屋は、栄養バランスを整えやすいためダイエット中の外食にも活用しやすい点が魅力です。

定食のように主食・主菜・副菜を組み合わせると食事バランスをととのえやすくなり、たんぱく質・脂質・炭水化物・ビタミン・ミネラルといった、カラダに必要な栄養素がとれる食事を考えやすいため、おすすめです。

この記事では、あすけん栄養士がおすすめする、ダイエット向きのカロリー・脂質控え目な「大戸屋」のメニューや、ご飯やサイドメニューの選び方を紹介します。

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ダイエット中におすすめの大戸屋メニュー5選

●大戸屋ばくだん丼

●しまほっけの炭火焼き

●豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ

●もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯

●すけそう鱈と野菜の黒酢あん

大戸屋のメニューの中から、カロリーが控えめでたんぱく質や野菜がしっかり摂れるおすすめのメニューを5つ紹介します。

大戸屋ばくだん丼 568kcal

カロリー・脂質控えめでたんぱく質が摂れる

まぐろや納豆などの具材が乗ったばくだん丼は、大戸屋の中でも500kcal台とカロリーが低く抑えられています。たんぱく質28.8g、脂質12.0g、炭水化物77.6gとなっており、このメニューのカロリーに対して理想的なPFCバランス（エネルギー産生栄養素バランス）に収まっています。あまり時間がない時でも、具材がたくさん乗っているので、栄養がしっかり摂れて嬉しいメニューです。

＜大戸屋ばくだん丼＞ エネルギー568kcal、たんぱく質28.8g、脂質12.0g、炭水化物83.6g（糖質77.6g）、食物繊維6.0g、食塩相当量3.2g

しまほっけの炭火焼き 612kcal

高たんぱく質で魚の栄養が摂れる

シンプルに焼き上げたしまほっけの定食は、たんぱく質が45.5gととても豊富です。PFC

バランスもたんぱく質の割合がとても高く、脂質の割合は控え目となっているメニューです。魚に含まれる脂質にはDHAやEPAが含まれており、健康維持に役立ちます。糖質や脂質に配慮しながら、しっかりとお腹を満たしたい時におすすめのメニューです。

＜しまほっけの炭火焼き＞ エネルギー612kcal、たんぱく質45.5g、脂質13.1g、炭水化物79.3g（糖質75.7g）、食物繊維3.6g、食塩相当量5.4g

豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ 627kcal

低脂質なお肉でたんぱく質を確保できる

豚肉の中でも脂身が少なくヘルシーなヒレ肉を使用したメニューです。定食でありながら脂質がわずか8.0gに抑えられており、脂質が気になる方にもおすすめです。おろし柚香だれでさっぱりと食べられ、お肉の満足感を得ながらカロリーコントロールに役立てられます。

＜豚ヒレの冷しゃぶ おろし柚香だれ＞ エネルギー627kcal、たんぱく質42.3g、脂質8.0g、炭水化物97.7g（糖質93.7g）、食物繊維4.0g、食塩相当量4.8g

もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯 684kcal

野菜をしっかりとれて食物繊維が補える

サラダボウルをメインにした定食で、野菜をしっかりとりたい時にぴったりで、食物繊維が6.7g含まれています。食物繊維は、食後の満足感を高めたり、腸内環境を整えるために役立ちます。もろみチキンが乗っているため、たんぱく質も摂れるのが嬉しいポイントです。

＜もろみチキンの彩りサラダボウルとしそひじきご飯＞ エネルギー684kcal、たんぱく質26.8g、脂質19.1g、炭水化物98.3g（糖質91.6g）、食物繊維6.7g、食塩相当量4.8g

すけそう鱈と野菜の黒酢あん 758kcal

野菜と魚の栄養をまとめて摂れる

大戸屋で人気の黒酢あんシリーズの中でも、お肉ではなくすけそう鱈を選ぶことで、たんぱく質を確保しつつヘルシーに仕上がっています。根菜などの野菜が入っているため、噛む回数が増えて満腹感を得やすいメニューです。食物繊維も11.9gと多く含まれています。

＜すけそう鱈と野菜の黒酢あん＞ エネルギー758kcal、たんぱく質22.5g、脂質17.4g、炭水化物131.6g（糖質119.7g）、食物繊維11.9g、食塩相当量4.2g