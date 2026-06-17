普通預金の金利 0.3→0.4％

日銀の利上げを受けて、北國銀行と北陸銀行も8月から普通預金の金利を現行の0.3%から0.4%に引き上げることを発表しました。

金沢市に本店を置く「北國銀行」と富山市に本店を置く「北陸銀行」は、日銀の金融政策見直しに伴う市場金利の動向を踏まえ、普通預金の金利をいずれも現行の0.3%から0.4%に引き上げることを発表しました。

北國銀行は8月24日から、北陸銀行は8月3日から引き上げます。

2026年2月に、いずれも30年以上前の水準0.3%に引き上げていました。

短期プライムレート 2.825→3.075％

また、住宅ローンなど変動型金利の指標となる短期プライムレートについても、いずれもこれまでの2.825%から3.075%へ引き上げます。

短期プライムレートの改定時期は、北國銀行が8月4日、北陸銀行が8月3日となっています。

家計にとっては貯蓄の利回りが改善しますが、変動型の住宅ローンの返済額は増えることになり、負担感が懸念されます。