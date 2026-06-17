バレーボールの大同生命ＳＶリーグの大河正明チェアマンが１７日、理事会後に都内で取材に応じた。５月の男子日本代表合宿中に、昨季リーグに在籍した選手１人が麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕され、同日に東京地検に起訴されたことを受けてコメントした。

冒頭で「ご心配・ご迷惑をおかけして大変申し訳なかった」と謝罪。個人の見解として「代表に招集された中、自由時間であったとしても、代表会見を控えている中で一般的には背も高いですし、人目をつく中で、何人かでパチンコに行っていた。自由時間は自由ではあるけど、自覚や代表の重みを持つべきではあったと思います」と述べた。

昨季は名古屋の主力として活躍した２０５センチのミドルブロッカー・佐藤駿一郎容疑者は、代表合宿中だった５月２７日に、都内のパチンコ店で遊技。店内での忘れ物のバッグを取りに戻った際、警察による所持品検査で乾燥大麻の所持が発覚。同２８日に警視庁に逮捕され、日本代表の登録も抹消。名古屋も契約解除した。