一体誰が何のために？老朽化すすむ“勝手橋” 管理者不明で撤去も修理もできず 事故が起きた時の責任は… 岐阜県内に700か所以上
誰が作ったかわからない、いわゆる「勝手橋」。地元の人が当たり前に使う一方、老朽化が進み危険と判断された橋も。管理者不明の橋が抱える深刻な問題です。
【写真を見る】一体誰が何のために？老朽化すすむ“勝手橋” 管理者不明で撤去も修理もできず 事故が起きた時の責任は… 岐阜県内に700か所以上
（柳瀬晴貴記者 岐阜･本巣市）
「根尾川にかかる橋には、『危険』という表示があるんですが、見てみると足元の踏み板が外れているところもあり、非常に危険です」
いつ・誰が・何のために作ったのか？行政もわからない「勝手橋」の存在。
「公共の橋じゃないの?」地域住民も知らない“勝手橋”
（柳瀬記者 ことし4月 岐阜･恵那市）
「あの橋じゃないですか？立派な橋ですね。上ると張り紙がありました。『この橋の設置者又は管理者の方を探しています』と」
恵那市には、長さ10メートルを超える勝手橋が。県の調査で、この橋は少なくとも50年前にはあったことが分かっていますが…
（地元住民）
「昔からこの橋を通っていたんですけれど、勝手橋だと思ったことがなかったので面白い」
Q.この橋の設置者をご存じ？
「知らないです」
「地元だけど、これって公共の橋じゃないの？と思っていた」
5年に1回義務付けられている「法定点検」も行われず…老朽化
地元の人も毎日使っているこの橋。橋の構造に詳しい専門家に、状態を見てもらうと。
（愛知県西三河建設事務所 道路整備課 宮川洋一課長補佐）
「コンクリート橋かと思ったんですけど、鉄の橋だと分かった」
20年以上にわたり橋の設計や施工に携わる宮川洋一さんは、今すぐ危険はないものの、メンテナンスされていない事が問題だと指摘します。
（宮川さん）
「（鉄は）スパン（橋の長さ）がとれて軽くていいが、メンテナンスしないと錆びていく」
Q.50年メンテナンスしていないと？
「あまり好ましくない」
こうした勝手橋は、5年に1回義務付けられている法定点検も行われず、老朽化が進むいっぽうです。
事故やケガの責任は誰がとる？
（今井貴之カメラマン 岐阜･下呂市）
「木でできたと思われるこの橋は、傷みが激しくとても橋の上を歩くことはできません」
県が特に問題視するのが、危険な勝手橋の存在。
橋の近くには「ー河川管理者からのお願いー人命に関わる事故が発生する危険がありますので、進入しないでください」という看板が。
岐阜県が5年前から進めている調査では、いつ壊れてもおかしくない危険な勝手橋が、東濃や飛騨地方を中心に30か所以上あることが判明しました。
（近隣住民）
「大雨や災害があったら、手がつけられないのではないか」
管理者が分からない中、もし橋で事故やけがが起きた場合に責任は誰がとるのか。
（岐阜県 河川課 永田靖博課長補佐）
「現状、責任の所在は明らかではありません。事故がないように、バリケードなどにより通行止めの措置をとっております」
管理者がわからない以上、県として修理を行うことができず、柵を立てて近づかないよう注意を促すのが限界だといいます。
「勝手橋」が原因で洪水になったことも
過去には、勝手橋の存在が災害につながったケースも。
福島県いわき市では、3年前に豪雨で市内を流れる宮川が氾濫。1700棟を超える住宅が浸水しました。その原因が勝手橋。流木や災害ごみをせき止め、洪水につながりました。こうした災害リスクを減らすためにも、一刻も早い管理者の特定が必要なのです。
（永田課長補佐）
「通行に危険を伴う状態を確認したら、渡らずに河川管理者に連絡をお願いいたします」
撤去も修理も簡単にはできない勝手橋。どう安全を確保をするかが課題となっています。