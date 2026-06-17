誰が作ったかわからない、いわゆる「勝手橋」。地元の人が当たり前に使う一方、老朽化が進み危険と判断された橋も。管理者不明の橋が抱える深刻な問題です。

【写真を見る】一体誰が何のために？老朽化すすむ“勝手橋” 管理者不明で撤去も修理もできず 事故が起きた時の責任は… 岐阜県内に700か所以上

（柳瀬晴貴記者 岐阜･本巣市）

「根尾川にかかる橋には、『危険』という表示があるんですが、見てみると足元の踏み板が外れているところもあり、非常に危険です」

いつ・誰が・何のために作ったのか？行政もわからない「勝手橋」の存在。





「公共の橋じゃないの?」地域住民も知らない“勝手橋”

そもそも、無許可で橋を架けることは河川法で禁止されていますが、岐阜県内には、こうした勝手橋が実に700か所以上も。

（柳瀬記者 ことし4月 岐阜･恵那市）

「あの橋じゃないですか？立派な橋ですね。上ると張り紙がありました。『この橋の設置者又は管理者の方を探しています』と」

恵那市には、長さ10メートルを超える勝手橋が。県の調査で、この橋は少なくとも50年前にはあったことが分かっていますが…



（地元住民）

「昔からこの橋を通っていたんですけれど、勝手橋だと思ったことがなかったので面白い」

Q.この橋の設置者をご存じ？

「知らないです」



「地元だけど、これって公共の橋じゃないの？と思っていた」

5年に1回義務付けられている「法定点検」も行われず…老朽化

地元の人も毎日使っているこの橋。橋の構造に詳しい専門家に、状態を見てもらうと。



（愛知県西三河建設事務所 道路整備課 宮川洋一課長補佐）

「コンクリート橋かと思ったんですけど、鉄の橋だと分かった」



20年以上にわたり橋の設計や施工に携わる宮川洋一さんは、今すぐ危険はないものの、メンテナンスされていない事が問題だと指摘します。

（宮川さん）

「（鉄は）スパン（橋の長さ）がとれて軽くていいが、メンテナンスしないと錆びていく」

Q.50年メンテナンスしていないと？

「あまり好ましくない」



こうした勝手橋は、5年に1回義務付けられている法定点検も行われず、老朽化が進むいっぽうです。

事故やケガの責任は誰がとる？

（今井貴之カメラマン 岐阜･下呂市）

「木でできたと思われるこの橋は、傷みが激しくとても橋の上を歩くことはできません」



県が特に問題視するのが、危険な勝手橋の存在。

橋の近くには「ー河川管理者からのお願いー人命に関わる事故が発生する危険がありますので、進入しないでください」という看板が。



岐阜県が5年前から進めている調査では、いつ壊れてもおかしくない危険な勝手橋が、東濃や飛騨地方を中心に30か所以上あることが判明しました。



（近隣住民）

「大雨や災害があったら、手がつけられないのではないか」

管理者が分からない中、もし橋で事故やけがが起きた場合に責任は誰がとるのか。



（岐阜県 河川課 永田靖博課長補佐）

「現状、責任の所在は明らかではありません。事故がないように、バリケードなどにより通行止めの措置をとっております」



管理者がわからない以上、県として修理を行うことができず、柵を立てて近づかないよう注意を促すのが限界だといいます。

「勝手橋」が原因で洪水になったことも

過去には、勝手橋の存在が災害につながったケースも。



福島県いわき市では、3年前に豪雨で市内を流れる宮川が氾濫。1700棟を超える住宅が浸水しました。その原因が勝手橋。流木や災害ごみをせき止め、洪水につながりました。こうした災害リスクを減らすためにも、一刻も早い管理者の特定が必要なのです。

（永田課長補佐）

「通行に危険を伴う状態を確認したら、渡らずに河川管理者に連絡をお願いいたします」



撤去も修理も簡単にはできない勝手橋。どう安全を確保をするかが課題となっています。