ベトナムの“本場の味” 再現 「スイートチリソースのバインミー」順次発売【セブン‐イレブン】

セブン‐イレブン･ジャパンは、ベトナム発祥のサンドイッチをアレンジした「スイートチリソースのバインミー」を、6月23日から北海道･沖縄県を除く全国のセブン‐イレブン店舗で順次発売する。

異国の味を手軽に楽しめる「世界のパン博」シリーズから展開する。ローストポークやパクチー、甘味の中に唐辛子がきいたスイートチリソースなどを使い、“本場の味”を再現したとしている。

本体価格は398円(税込429.84円)。店舗によって価格が異なる場合や、予定販売数が終了するなどで取り扱いがない場合もあるとしている。

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〈商品概要〉

◆「スイートチリソースのバインミー」

ベトナム発祥のサンドイッチ「バインミー」をアレンジした。本場の味わいをイメージし、うま味のあるローストポークにパクチー、甘酸っぱいなますを具材に使用した。これからの季節に合う、さっぱりとした後味に仕上げたとしている。

全体の味をまとめるアクセントとしてスイートチリソースを用いた。コクのある甘味のなかに唐辛子のピリッとした辛味がきいたソースが、具材のうま味を引き立てるとしている。

【販売概要】

発売日: 2026年6月23日(火)〜順次

本体価格: 398円(税込429.84円)

販売エリア: 北海道･沖縄県を除く全国

※店舗によって価格や商品名、規格が異なる場合や取り扱いがない場合がある。

※税込価格は軽減税率適用の消費税8%で表記。

※予定数が終了または諸般の事情により、店舗での商品の取り扱いがなくなる場合もある。

※画像はいずれもイメージ。