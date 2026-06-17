ガストでビール・ハイボールが半額、食事は20メニューが100円引き / 父の日に合わせたクーポンキャンペーン
ガストは、父の日に合わせたクーポンキャンペーンを実施する。配布期間は2026年6月18日から7月1日まで。すかいらーくアプリ、ガスト公式X、すかいらーく公式Instagramで配布する。
ビールやハイボールが半額になるほか、「うな重」や「チーズINハンバーグ」など人気メニューが100円引きとなる。また、キッズ向けの「ラッキーマヨコーンピザセット」も半額で提供する。
【画像８点】うな重、チキテキスパイス焼き、ポテトフライ、チーズINハンバーグ、若鶏の唐揚げ、ラッキーマヨコーンピザセットなど、割引になるメニューを画像で見る〈対象メニュー(価格はすべて税込)〉
◆アサヒスーパードライ ジョッキ
通常価格:549〜593円
クーポン価格:274〜296円
◆ハイボール
通常価格:340〜450円
クーポン価格:170〜225円
◆うな重(味噌汁･漬物･追いだれ付き)
通常価格:1,539円
クーポン価格:1,439円
うな重（味噌汁・漬物・追いだれ付き）
◆チキテキスパイス焼き
通常価格:824〜989円
クーポン価格:724〜889円
◆チーズINハンバーグ
通常価格:714〜824円
クーポン価格:614〜724円
チーズINハンバーグ
◆山盛りポテトフライ
通常価格:428〜472円
クーポン価格:328〜372円
◆若鶏の唐揚げ[5コ]
通常価格:417〜494円
クーポン価格:317〜394円
◆ラッキーマヨコーンピザセット
通常価格:824〜879円
クーポン価格:412〜439円
その他対象メニュー
【画像８点】うな重、チキテキスパイス焼き、ポテトフライ、チーズINハンバーグ、若鶏の唐揚げ、ラッキーマヨコーンピザセットなど、割引になるメニューを画像で見る〈キャンペーン概要〉
配布期間：
2026年6月18日〜7月1日
クーポン配布媒体：
すかいらーくアプリ、ガスト公式X(@gusto_official)、すかいらーく公式Instagram
■公式サイト