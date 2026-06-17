ガストでビール・ハイボールが半額、食事は20メニューが100円引き / 父の日に合わせたクーポンキャンペーン

ガストは、父の日に合わせたクーポンキャンペーンを実施する。配布期間は2026年6月18日から7月1日まで。すかいらーくアプリ、ガスト公式X、すかいらーく公式Instagramで配布する。

ビールやハイボールが半額になるほか、「うな重」や「チーズINハンバーグ」など人気メニューが100円引きとなる。また、キッズ向けの「ラッキーマヨコーンピザセット」も半額で提供する。

【画像８点】うな重、チキテキスパイス焼き、ポテトフライ、チーズINハンバーグ、若鶏の唐揚げ、ラッキーマヨコーンピザセットなど、割引になるメニューを画像で見る

〈対象メニュー(価格はすべて税込)〉

◆アサヒスーパードライ ジョッキ

通常価格:549〜593円

クーポン価格:274〜296円

◆ハイボール

通常価格:340〜450円

クーポン価格:170〜225円

◆うな重(味噌汁･漬物･追いだれ付き)

通常価格:1,539円

クーポン価格:1,439円

うな重（味噌汁・漬物・追いだれ付き）

◆チキテキスパイス焼き

通常価格:824〜989円

クーポン価格:724〜889円

◆チーズINハンバーグ

通常価格:714〜824円

クーポン価格:614〜724円

チーズINハンバーグ

◆山盛りポテトフライ

通常価格:428〜472円

クーポン価格:328〜372円

◆若鶏の唐揚げ[5コ]

通常価格:417〜494円

クーポン価格:317〜394円

◆ラッキーマヨコーンピザセット

通常価格:824〜879円

クーポン価格:412〜439円

その他対象メニュー

【画像８点】うな重、チキテキスパイス焼き、ポテトフライ、チーズINハンバーグ、若鶏の唐揚げ、ラッキーマヨコーンピザセットなど、割引になるメニューを画像で見る

〈キャンペーン概要〉

配布期間：

2026年6月18日〜7月1日

クーポン配布媒体：

すかいらーくアプリ、ガスト公式X(@gusto_official)、すかいらーく公式Instagram

■公式サイト