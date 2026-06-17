Maison de FLEURとサーティワン アイスクリームの限定コレクションが登場！

上品でフェミニンな世界観が人気のMaison de FLEURと、世界中で愛されるサーティワン アイスクリームが初のコラボレーションを実現♡人気フレーバーをイメージしたカラーやモチーフを取り入れた「Maison de FLEUR サーティワン アイスクリーム コレクション」が登場します。バッグやチャーム、ポーチなど全6型のラインアップは、見ているだけで心が弾む可愛さ。アイスクリームの魅力が詰まった特別なコレクションをご紹介します。

人気フレーバーを表現した特別デザイン

今回のコレクションでは、「ポッピングシャワー」「ベリーベリーストロベリー」「ストロベリーチーズケーキ」「チョップドチョコレート」など、サーティワン アイスクリームを代表する人気フレーバーをモチーフに採用。

カラフルなポップロックキャンディやストロベリーカラー、チョコレートの質感など、それぞれのフレーバーの個性をMaison de FLEURらしい上品なデザインに落とし込んでいます。

さらに、サーティワン アイスクリームの象徴ともいえるピンクスプーンをイメージしたサテンリボンを随所にあしらい、特別感あふれる仕上がりに。

甘く可愛らしいだけでなく、大人の女性でも取り入れやすいフェミニンなコレクションとなっています。

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全6アイテムのラインアップをチェック

サーティワン サイドポケットトート



価格：8,800円

オリジナル総柄を使用した存在感のあるトートバッグ。収納力も高く、デイリー使いにぴったりです。

カラー：Light Pink

サーティワン ベアチャーム



価格：4,200円

人気フレーバーをイメージしたフルールテディが魅力のベアチャーム。カラーやビーズ使いでアイスクリームの楽しさを表現しています。

カラー：Ivory／Light Pink／Brown／Mint

サーティワン アイスクリームチャーム



価格：4,400円

立体的なアイスクリームモチーフが目を引くチャーム。バッグにつけるだけで可愛らしさがアップします。

カラー：Ivory／Light Pink／Mint

サーティワン ラウンドポーチ



価格：5,500円

丸みのあるフォルムが愛らしいポーチ。小物収納にも便利です。

カラー：Ivory／Light Pink／Mint

サーティワン パスケース



価格：4,950円

毎日持ち歩きたくなる上品なデザインのパスケースです。

カラー：Ivory／Light Pink

サーティワン タオルハンカチ



価格：1,980円

ギフトにもおすすめのタオルハンカチ。フレーバーをイメージしたカラー展開も魅力です。

カラー：Ivory／Light Pink／Brown／Mint

ノベルティや限定演出にも注目

コラボレーションを記念し、店舗では一部アイテムをサーティワン アイスクリームを思わせる限定カップに入れてお渡しする特別な演出を実施。

まるでアイスクリームショップを訪れたようなワクワク感を楽しめます♪

さらに、全国のMaison de FLEUR店舗では、本コラボ商品を税込10,000円以上購入すると、サーティワン アイスクリーム店舗（一部店舗を除く）で利用できる500円ギフト券をプレゼント。

※公式WEBストア「STRIPE CLUB」は対象外です。

※数量限定のため、なくなり次第終了となります。

※一部使用できない店舗があります。

先行予約は2026年6月19日（金）20:00から6月23日（火）23:59まで公式WEBストア「STRIPE CLUB」にて実施。

一般発売は2026年6月26日（金）より全国のMaison de FLEUR店舗およびECサイトでスタートします。

甘くときめく限定コレクションを楽しんで

Maison de FLEURとサーティワン アイスクリーム、それぞれの魅力が詰まった初コラボコレクションは、持つだけで気分が上がるアイテムばかり♡

お気に入りのフレーバーをモチーフにしたチャームやバッグを選べば、毎日のコーディネートもさらに楽しくなりそうです。

数量限定の特別なコレクションなので、気になる方は先行予約や発売日をぜひチェックしてみてくださいね。