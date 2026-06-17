◇MLB ドジャース1-0レイズ(日本時間17日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースのジャスティン・ロブレスキ投手がレイズ戦に先発し、6回3安打無失点の好投で今季8勝目(2敗)を挙げました。チームトップとなる8勝目をマークした左腕は試合後、大谷翔平選手の活躍を称賛しました。

この日のロブレスキ投手は、レイズ打線を相手にテンポの良い投球を披露。4回に得点圏へ走者を背負ったものの後続を断つなど、6回を投げわずか3安打に抑える好投を見せました。

試合は両チーム無得点のまま進みましたが、6回裏に大谷選手が先頭打者として打席に立つと、初球を捉え今季15号となる先制ソロホームラン。これが決勝点となり、ドジャースが1―0で接戦を制しました。

試合後、ロブレスキ投手はレイズ先発ドリュー・ラスムセン投手との投げ合いについて「リーグ屈指の投手と対戦できるのはいつだって特別だし、今の彼はまさにそういう投手だと思う。本当に素晴らしい投手だ。そういう相手とゼロを並べ合う勝負ができるのはワクワクするし、僕はそういう競争が大好きなんだ」と振り返りました。

また、決勝アーチを放った大谷選手について問われると、「彼が何か特別なことをするのは当たり前だと思うようになっている。それが彼だからね」とコメントした上で、「彼は史上最高の選手だと思っている。そして、そのプレーを間近で見られるのは本当に楽しい。チームメートとして一緒にいられることをとても幸運に思っている。本当に特別なことだね」と絶賛しました。