物価高は“誘い“を断る理由に「正直なところ気持ちが楽になった」46歳男性が見直すことにした人間関係
友達、同僚、親戚……あらゆる人間関係においてお金は切っても切り離せないもの。物価高で家計管理にシビアにならざるを得ない中、これを機に関係性を見直したという人もいるようです。
All About編集部は、全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、福岡県に住む46歳男性のエピソードを紹介します。
・居住地：福岡県
・年齢：46歳
・家族構成：独身（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：小売業でスーパー（鮮魚部門）
・世帯年収：520万円
・貯蓄：500万円
男性が物価高によって見直した人間関係は「同僚や、たまに会うだけの飲み友達」だそう。
「同僚は仕事でも会いますし、お互い物価高などで家計が圧迫されているのも分かっているので、自然と飲み会などは減っていきました。飲み友達とはたまに連絡を取り合うくらいの関係だったので、職業柄、人間関係にも疲れてきていたので、この機会に関係性を見直そうと思いました」
相手からの誘いを断るときはどのように伝えているのでしょうか。
「職場の同僚にはお互い家庭もあり、お小遣い制のところもあるので、金銭的な理由でも断ったりしてます。飲み友達にも『物価高で家計が苦しいから』と伝えてはいます。相手の反応としては、『うちもキツいし、ならしょうがないね』という感じです。正直、あまり進んで参加したくない飲み会などもあったので、断りやすい理由として使ってます」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「煩わしいと思い始めていた人間関係を少しずつ見直していきたいと思っていたので、正直なところ気持ちが楽になりました」
「一人暮らしをして頑張っているので、たまに会ったときくらいはおいしいものや欲しいものを買ってあげたりして贅沢させてあげてます」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化も予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「少ない人数でよいので、これからもお互いを思いやれる関係性の人たちとだけはつながっていけたらと思います」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールなどは、編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
All About編集部は、全国20〜70代の200人を対象に「物価高で見直した・手放した人間関係」に関するアンケートを実施しました。今回はその中から、福岡県に住む46歳男性のエピソードを紹介します。
「物価高」は、乗り気じゃない誘いを断る理由に【回答者プロフィール】
・居住地：福岡県
・年齢：46歳
・家族構成：独身（子あり）
・雇用形態：正社員
・職業：小売業でスーパー（鮮魚部門）
・世帯年収：520万円
・貯蓄：500万円
男性が物価高によって見直した人間関係は「同僚や、たまに会うだけの飲み友達」だそう。
「同僚は仕事でも会いますし、お互い物価高などで家計が圧迫されているのも分かっているので、自然と飲み会などは減っていきました。飲み友達とはたまに連絡を取り合うくらいの関係だったので、職業柄、人間関係にも疲れてきていたので、この機会に関係性を見直そうと思いました」
相手からの誘いを断るときはどのように伝えているのでしょうか。
「職場の同僚にはお互い家庭もあり、お小遣い制のところもあるので、金銭的な理由でも断ったりしてます。飲み友達にも『物価高で家計が苦しいから』と伝えてはいます。相手の反応としては、『うちもキツいし、ならしょうがないね』という感じです。正直、あまり進んで参加したくない飲み会などもあったので、断りやすい理由として使ってます」
人間関係を見直した後、自身の生活や心境に変化があったようです。
「煩わしいと思い始めていた人間関係を少しずつ見直していきたいと思っていたので、正直なところ気持ちが楽になりました」
絶対にお金を惜しまない相手とは……そんな中、男性には、この人だけには「いくらかかっても会いに行く」「絶対にお金を惜しまない」と決めている相手がいるといいます。それは離れて暮らしている「娘」です。
「一人暮らしをして頑張っているので、たまに会ったときくらいはおいしいものや欲しいものを買ってあげたりして贅沢させてあげてます」
最後に、今後も物価や社会情勢の変化も予想される中、人間関係で大切にしていきたいことを聞きました。
「少ない人数でよいので、これからもお互いを思いやれる関係性の人たちとだけはつながっていけたらと思います」
＜調査概要＞
物価高で見直した・手放した人間関係に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年4月9〜10日
調査対象：全国20〜70代の200人（男性：63人、女性：137人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事で紹介している人物のプロフィールなどは、編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)