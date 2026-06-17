岡田将生さん主演のTBSドラマ『田鎖ブラザーズ』の最終話が6月19日夜10時から放送されます。

【写真】複雑な思いの二人

本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法では裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。

岡田将生さん演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太さん演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う物語です。

※以下6月19日放送予定のネタバレを含みます。

最終話あらすじ

両親殺害事件の記録に隠された、ある「不可解な矛盾」。

真（岡田将生）と稔（染谷将太）は31年前の悲劇の真相を洗いなおし、ひとつの可能性へと行き着く。

しかし、真実に近づくにつれ、兄弟の身に小池（岸谷五朗）の手が迫り……。

現役警察官としての立場を捨ててまで復讐を誓う兄弟と、彼を止めようとする詩織（中条あやみ）たち青委署の面々。

31年目に待ち受ける衝撃の結末とは――？

