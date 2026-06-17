9月4日に日米同時公開される予定だったデヴィッド・リーチ監督の新作映画『銀行強盗：完全マニュアル』の劇場公開中止が配給元のソニー・ピクチャーズ エンタテインメントより発表された。

参考：ニコラス・ホルト主演×デヴィッド・リーチ監督 『銀行強盗：完全マニュアル』9月4日公開

6月17日、配給元のソニー・ピクチャーズ エンタテインメントは「9月4日（金）に日本公開を予定しておりました映画、『銀行強盗：完全マニュアル』の劇場公開は中止となりました」とコメントを発表。公開中止に至った具体的な理由については明かしていない。 『デッドプール2』『ブレット・トレイン』などのリーチが監督を務めた本作は、銀行強盗の様子を生中継する覆面インフルエンサーグループを描いたアクションエンターテインメント。

『マッドマックス 怒りのデス・ロード』『スーパーマン』のニコラス・ホルトがインフルエンサーグループのリーダー役で主演を務めたほか、『SHOGUN 将軍』で第82回ゴールデングローブ賞ドラマ部門の女優賞に輝いたアンナ・サワイ、『THE BATMAN－ザ・バットマン－』のゾーイ・クラヴィッツ、『シュガー・ラッシュ』シリーズのジョン・C・ライリー、『トゥルー・ロマンス』のクリスチャン・スレーター、人気コメディアンのピート・デヴィッドソンらが共演に名を連ねている。

（文＝リアルサウンド編集部）