韓国の中小芸能プロダクションに所属するＫーＰＯＰグループ１０組が、海外進出のための政府支援を受けることになったと１６日、現地メディアのＳＢＳニュースなどが報じた。

記事によると、文化体育観光省と韓国コンテンツ振興院は「中小芸能プロダクション・グローバル飛躍支援」の初支援対象として、５人組女性グループのＲＥＳＣＥＮＥ（リセンヌ）、１０人組男性グループのｘｉｋｅｒｓ（サイカース）ら１０組を選定したことを明らかにしたという。今回の事業は、Ｋ−ＰＯＰ市場の持続可能な成長のため今年初めて導入されたもので、毎年有能な中小プロダクション１０社から選抜し年間最大３億ウォン（約３０００万円）ずつ、最長で３年間支援する計画だという。助成金はプロダクションのニーズや戦略に応じて、最も効果的なものにリソースを集中できるよう設計し、海外進出に必要な分野において自由に活用することができると伝えた。

文化体育観光省のコンテンツ・メディア産業担当官、チェ・ソンヒ氏は「Ｋ−ＰＯＰの成長のためには、産業の中核である中小芸能プロダクションが成長できなければならない」「新規事業を通して、新たな『中小芸能プロダクションの奇跡』が誕生し、Ｋ−ＰＯＰの未来をけん引していくことを願っている」とコメントしたとした。

韓国ではかつて、東方神起や少女時代などを擁するＳＭエンターテインメント、２ＰＭやＴＷＩＣＥなどが所属するＪＹＰエンターテインメント、ＢＩＧＢＡＮＧやＢＬＡＣＫＰＩＮＫが誕生したＹＧエンターテインメントが「３大芸能プロダクション」と呼ばれていたが、当時、中小芸能プロダクションだったＢｉｇ ＨｉｔエンターテインメントからデビューしたＢＴＳが爆発的人気を博し「中小芸能プロダクションの奇跡」と呼ばれた。その後、Ｂｉｇ ＨｉｔはＨＹＢＥへと名称を変更し前述した３社に仲間入り。「４大芸能プロダクション」となっている。