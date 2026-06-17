北中米Ｗ杯１次リーグＪ組初戦（１６日＝日本時間１７日、米国・サンフランシスコ）、オーストリアがヨルダンを３―１で下し、白星スタートを切った。

２８年ぶりのＷ杯出場となったオーストリアは前半２０分、ＭＦロマノ・シュミット（ブレーメン）のミドルシュートで先制。後半５分、初出場のヨルダンＦＷアリ・オルワンに同国初のＷ杯得点を許し、追い付かれてしまう。一度はＦＷマルコ・アルナウトビッチ（レッドスター）がゴールネットを揺らしたが、ＶＡＲで味方のハンドが発覚し取り消しに。気持ちを入れ替え臨んだ後半３１分、オウンゴールで勝ち越すと、終了間際にアルナウトビッチのクロスが相手選手の腕に当たりＰＫを獲得。アルナウトビッチが冷静にゴール左に決め、ダメ押しした。

オーストリアメディア「ｎａｃｈｒｉｃｈｔｅｎ」によると、オーストリアのラルフ・ラングニック監督は「非常に厳しい試合だった。ヨルダンは我々に手ごわい相手だった。試合の流れに乗るまで時間がかかった。本当に良い展開になったのは、後半中盤になってからだった。Ｗ杯では、やはり緊張感もエネルギーも一味違うと実感する」と振り返った。

勝ち点３を得たことに「いずれにせよ、大きな一歩だ。良いスタートを切ることができた。明日からアルゼンチン戦に向けた準備を始める。今日、アルゼンチンの実力を目の当たりにした。彼らは典型的なポゼッション型チームだ」と、ＦＷリオネル・メッシ率いるアルゼンチン戦へ気合を入れ直した。