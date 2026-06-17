ドル円１６０．２５近辺、ユーロドル１．１６１０近辺＝ロンドン為替



ロンドン序盤、ドル円は160.25近辺、ユーロドルは1.1610近辺で推移している。いずれも本日のドル安圏で取引されている。NY原油先物が一時74ドル台と一段安になるなかで、米10年債利回りは4.42％台へと低下している。米国とイランとの覚書合意の影響を引き続き受けている。ただ、ドル円、ユーロ円ともに前日からの見慣れた水準にとどまっており、値幅は限定的。ドル円は160.25-160.46、ユーロドルは1.1604-1.1617のレンジ。



USD/JPY 160.26 EUR/USD 1.1611

外部サイト