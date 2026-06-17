フィギュアスケートの、木下グループ所属選手および木下アカデミー生の氷上練習が１７日、京都府宇治市の木下スケートアカデミー京都アイスアリーナで公開された。

今季までの世界ジュニア選手権４連覇など、ジュニアの大会を総なめにしてきた島田麻央（１７）が、いよいよシニアデビューを迎えるシーズンだ。

これまで守り続けてきたジュニアトップの座から“卒業”。「めちゃくちゃ、（気持ちが）軽くなった。『連覇』、とか『守り』というものがいろんな場面でありましたから」と、ここからは改めて、チャレンジャーに戻ることができる。

この日は得意のジャンプに加え「表現力を高めること」をイメージしながらプログラムを確認。「ジャンプ直前までしっかり踊ること」など、課題に取り組む姿を披露した。

グランプリシリーズは第２戦（カナダ）と第５戦（フィンランド）にエントリー。「憧れてきたシニアの舞台なので、１戦１戦を大切に、楽しさを感じながら、ファイナル（中国）につなげられたら」と秋からのシーズンを見据える。

その先にあるのはもちろん、２０３０年のフランスアルプス五輪だ。ミラノは年齢が足りず出場権を得られなかった。そこで躍動するスケーターの姿をテレビ越しに観戦し「出たい、という思いが強くなりました。あの大舞台で実力を出せるメンタルを強化していきたい」と、４年後の、一番高い表彰台をイメージしながら、力を高めていく。