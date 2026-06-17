『この空の上で、いつまでも君を待っている』のこがらし輪音の最新長編小説『水底に落とした銀河』が、2026年6月17日に双葉社より発売された。

【画像】推薦コメントは声優の鈴木達央から

本作は、川で溺れかけた少女・未菜萌を助けたことをきっかけに、再び水泳と向き合うことになる元競泳選手の大学生・志吹と、未菜萌の成長を描いた物語。「難病で何十回も骨折した少女が魅せたシンクロ演技に世界が涙した」という実話をもとにした感動フィクション作品。

地上の日常生活では制限だらけの未菜萌にとって、浮力が働く水中だけが、唯一自由に羽ばたける場所だった。何十回もの骨折を乗り越え、シンクロナイズドスイミング（現：アーティスティックスイミング）に魅了されていく彼女の姿は、立ち止まっていた志吹の過去を激しく揺り動かしていく。

アーティスティックスイミングに関する描写は、元アーティスティックスイミング日本代表の三井梨紗子が監修を行っているほか、書籍帯には声優の鈴木達央が推薦コメントを寄せている。

■コメント

◇こがらし輪音（著者）今の自分にできる最高の水泳小説を書き上げました。現在夢を追っている人、そして道半ばで夢破れた人、全ての人にこの小説を捧げます。未菜萌と志吹の物語が、皆様に『一歩踏み出す勇気』を与えてくれますように。

◇鈴木達央（声優）いつかの青春に落とした言葉がここにある。がんばる貴方に伝われ。ほんの少しの限界を。

（文=リアルサウンド ブック編集部）