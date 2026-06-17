楽天グループは、運営するオンライン書店「楽天ブックス」、定額制の音楽聴き放題サービス「Rakuten Music」、電子書籍ストア「楽天Kobo電子書籍ストア」の3つのエンタメ関連サービスのデータから読み解く「2026年上半期 エンタメランキングTOP5」を発表した。

【画像あり】下半期のトレンドは何が来る？ ランキング結果・予想まとめ

あわせて、「楽天ブックス」「Rakuten Music」に加え、定額制の雑誌読み放題サービス「楽天マガジン」、動画配信サービス「Rakuten TV」を含む4つのエンタメ関連サービスでは、各サービスの利用動向をもとにした「2026年 上半期ランキング」も公開。「楽天ブックス」「楽天マガジン」「Rakuten Music」の利用データ動向から分析した「2026年下半期 エンタメトレンド予測」も明らかにした。

「2026年上半期 エンタメランキングTOP5」は、各サービスのランキングの中で特に相関が見られた「楽天ブックス」「Rakuten Music」「楽天Kobo」の3サービスを対象に、上半期にユーザーから最も支持されたエンタメコンテンツを横断的に評価したもの。

1位は『ONE PIECE』。「楽天ブックス」では「ONE PIECE magazine 特集 ヒロインズ 021 カード付き同梱版」が1位を獲得したほか、「楽天Kobo電子書籍ストア」でも『ONE PIECE モノクロ版』が2位にランクインした。2026年4月から放送されているTVアニメ『ONE PIECE』エルバフ編の影響で注目度が高まっている。同作のオープニング主題歌にはアイナ・ジ・エンドの「ルミナス - Luminous」が起用され、昨年リリースされた「革命道中 - On The Way」に続き、SNS総再生回数が1億回を突破した。「革命道中 - On The Way」は「Rakuten Music」でも6位にランクインしている。

2位は歴史漫画『キングダム』。本作は「楽天Kobo電子書籍ストア」で1位を獲得しており、2026年7月17日公開の映画『キングダム 魂の決戦』への期待感から、原作コミックや関連書籍の需要が高まっている。同映画の主題歌には米津玄師の「夜鷹」が決定。米津玄師の楽曲「IRIS OUT」はミュージックビデオが2億回再生を突破したほか、「Rakuten Music」でも1位を獲得した。

3位は「Nintendo Switch 2」関連商品。「楽天ブックス」では3つの関連商品がランクインした。4位の『ぽこ あ ポケモン』（2026年3月5日発売）は、ポケモン初のスローライフ・サンドボックスゲームとして人気を博している。5位に本体（日本語・国内専用）がランクインしたほか、6位にはシリーズの最新作『トモダチコレクション わくわく生活』（2026年4月16日発売）も入った。

4位には2026年にTVアニメが放送された作品がランクイン。1月16日に第2期が開始された『葬送のフリーレン』は「楽天Kobo電子書籍ストア」で5位を記録し、同作のOPテーマであるMrs. GREEN APPLEの「lulu.」も「Rakuten Music」で10位を記録した。5位はガールズグループ「HANA」で、「Rakuten Music」では同グループの楽曲が2作品ランクインしている。

各サービスの個別ランキングでは、「楽天ブックス」でSnow Man、Travis Japan、なにわ男子といったSTARTO ENTERTAINMENT所属アーティストの関連作品が多数ランクイン。今回初めて公開されたおもちゃ部門では「おしゃべりぬいぐるみ（スンスン）」が1位を獲得した。「楽天マガジン」では30代女性読者を中心に支持を集める『VERY』が1位、『Oggi』が2位となった。「Rakuten Music」では米津玄師の「IRIS OUT」が首位を獲得し、HANAの「Blue Jeans」「ROSE」、M!LKの「好きすぎて滅！」がトップ10入り。「Rakuten TV」では2026年2月配信開始のタイBLドラマ『Duang With You』が1位を獲得し、トップ10のうち7作品をタイBLドラマが占める結果となった。

「2026年下半期 エンタメトレンド予測」では、「楽天ブックス」が「フロッキーマスコット」関連商品の需要拡大を予測。同サービスにおける関連商品の販売数は、4月・5月の前年同期比で約3倍と伸びており、特に女性ユーザーを中心に高い支持を集めているという。長年安定した人気を誇る「シルバニアファミリー」に加え、近年では平成期に流行したキャラクターがフロッキー素材で商品化されるケースが増加しており、再ブームの兆しを見せている。

「楽天マガジン」は、物価上昇を背景とした『QOL向上節約術』に関する雑誌の需要がさらに高まると予測。今期、節約に関するムック本や雑誌の新刊タイトル数は前期比で約2倍に増加した。固定費の見直しや住環境の最適化、ポイント運用といった「暮らし全般を賢くアップデートする」ライフスタイルへの関心が高まっているという。

「Rakuten Music」は、2026年4月にデビューした4人組グループ「モナキ」を注目アーティストとして挙げた。デビュー曲「ほんまやで☆なんでやねん☆しらんけど」は、SNSでのサビ先行配信をきっかけに注目を集め、「Rakuten Music」における楽曲ごとの再生ユニークユーザー数は、デビュー週から2週目にかけて約3.5倍まで伸長した。

（文＝リアルサウンドテック編集部）