BTSの“七者七様”のリアクションに反響！Vのウインク＆ジョングクの驚き顔に「可愛すぎる」の声

【動画】BTS7人が個性豊かにリアクション！【写真】OREOを手にした7人

BTSの表情豊かなリアクション映像が、ナビスコの菓子「OREO（オレオ）」のSNSにて公開された。

■BTS×OREO、7人のキュートなリアクション動画公開

BTSとコラボしたOREOの「ホットク（黒糖パンケーキ）味」は、世界で順次リリースされている。今回公開された映像では、7人がカメラに向かってそれぞれ様々な表情を見せた。JUNG KOOK（ジョングク）は指を口元にあてて驚いたような顔を見せ、V（ヴィ）はキュートにウインク。RM（アールエム）は両手で目線を外し、少し困ったようなそぶりを見せる。

そしてJ-HOPE（ジェイホープ）は両手を頭にあてて慌てるようなジェスチャーを見せ、JIN（ジン）は三本指を頬に当ててニンマリ。JIMIN（ジミン）は腕を組んで余裕の表情を浮かべ、SUGA（シュガ）は指で頭を触り、考え事をするように顔を動かした。

キャプションに書かれた「どのリアクションが一番好きですか？」という質問に対し、コメント欄にはファンからの“推し”の名前が次々に書き込まれた。また「可愛すぎる！」「ずっと見てられる」「みんなの表情たまらない」「テテのウインクで倒れた」など、喜びの声が多数起こっている。

■BTSが紫色のOREOを手にしたソロショット

また、メンバーそれぞれが紫色のOREOを手に多彩なポーズを見せるソロショットも公開。RMはウインク、Vはピースの間にOREOを挟むなど、7人が個性豊かなポージングで魅了した。

BTS

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