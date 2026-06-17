【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(17日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
76182.87 ボリンジャー:＋3σ(13週)
73603.18 ボリンジャー:＋3σ(26週)
73289.83 ボリンジャー:＋3σ(25日)
71235.45 ボリンジャー:＋2σ(13週)
70527.16 ボリンジャー:＋2σ(25日)
69902.25 ★日経平均株価17日終値
68315.55 ボリンジャー:＋2σ(26週)
67764.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)
67173.47 6日移動平均線
66934.33 新値三本足陰転値
66288.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)
66230.75 均衡表転換線(日足)
65001.82 25日移動平均線
64709.00 均衡表基準線(日足)
64373.62 均衡表転換線(週足)
63027.93 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62239.14 ボリンジャー:-1σ(25日)
61340.60 13週移動平均線
60053.98 均衡表基準線(週足)
59492.84 均衡表雲上限(日足)
59476.47 ボリンジャー:-2σ(25日)
59354.23 75日移動平均線
57740.31 26週移動平均線
56971.98 均衡表雲下限(日足)
56713.80 ボリンジャー:-3σ(25日)
56393.17 ボリンジャー:-1σ(13週)
53289.48 200日移動平均線
52452.69 ボリンジャー:-1σ(26週)
51445.75 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
47165.06 ボリンジャー:-2σ(26週)
46498.32 ボリンジャー:-3σ(13週)
41877.44 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 94.72(前日82.56)
ST.Slow(9日) 79.75(前日59.73)
ST.Fast(13週) 90.74(前日90.02)
ST.Slow(13週) 91.65(前日91.41)
［2026年6月17日］
株探ニュース
76182.87 ボリンジャー:＋3σ(13週)
73603.18 ボリンジャー:＋3σ(26週)
73289.83 ボリンジャー:＋3σ(25日)
71235.45 ボリンジャー:＋2σ(13週)
70527.16 ボリンジャー:＋2σ(25日)
69902.25 ★日経平均株価17日終値
68315.55 ボリンジャー:＋2σ(26週)
67764.49 ボリンジャー:＋1σ(25日)
67173.47 6日移動平均線
66934.33 新値三本足陰転値
66288.02 ボリンジャー:＋1σ(13週)
66230.75 均衡表転換線(日足)
65001.82 25日移動平均線
64709.00 均衡表基準線(日足)
64373.62 均衡表転換線(週足)
63027.93 ボリンジャー:＋1σ(26週)
62239.14 ボリンジャー:-1σ(25日)
61340.60 13週移動平均線
60053.98 均衡表基準線(週足)
59492.84 均衡表雲上限(日足)
59476.47 ボリンジャー:-2σ(25日)
59354.23 75日移動平均線
57740.31 26週移動平均線
56971.98 均衡表雲下限(日足)
56713.80 ボリンジャー:-3σ(25日)
56393.17 ボリンジャー:-1σ(13週)
53289.48 200日移動平均線
52452.69 ボリンジャー:-1σ(26週)
51445.75 ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49 均衡表雲上限(週足)
47165.06 ボリンジャー:-2σ(26週)
46498.32 ボリンジャー:-3σ(13週)
41877.44 ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81 均衡表雲下限(週足)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 94.72(前日82.56)
ST.Slow(9日) 79.75(前日59.73)
ST.Fast(13週) 90.74(前日90.02)
ST.Slow(13週) 91.65(前日91.41)
［2026年6月17日］
株探ニュース