　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。

76182.87　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
73603.18　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
73289.83　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
71235.45　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
70527.16　　ボリンジャー:＋2σ(25日)

69902.25　　★日経平均株価17日終値

68315.55　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
67764.49　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
67173.47　　6日移動平均線
66934.33　　新値三本足陰転値
66288.02　　ボリンジャー:＋1σ(13週)
66230.75　　均衡表転換線(日足)
65001.82　　25日移動平均線
64709.00　　均衡表基準線(日足)
64373.62　　均衡表転換線(週足)
63027.93　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
62239.14　　ボリンジャー:-1σ(25日)
61340.60　　13週移動平均線
60053.98　　均衡表基準線(週足)
59492.84　　均衡表雲上限(日足)
59476.47　　ボリンジャー:-2σ(25日)
59354.23　　75日移動平均線
57740.31　　26週移動平均線
56971.98　　均衡表雲下限(日足)
56713.80　　ボリンジャー:-3σ(25日)
56393.17　　ボリンジャー:-1σ(13週)
53289.48　　200日移動平均線
52452.69　　ボリンジャー:-1σ(26週)
51445.75　　ボリンジャー:-2σ(13週)
48199.49　　均衡表雲上限(週足)
47165.06　　ボリンジャー:-2σ(26週)
46498.32　　ボリンジャー:-3σ(13週)
41877.44　　ボリンジャー:-3σ(26週)
41714.81　　均衡表雲下限(週足)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　94.72(前日82.56)
ST.Slow(9日)　　79.75(前日59.73)

ST.Fast(13週)　 90.74(前日90.02)
ST.Slow(13週)　 91.65(前日91.41)

［2026年6月17日］

株探ニュース